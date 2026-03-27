عاجل: مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يوجه تحذيرا من السيول في معظم المحافظات

الجمعة 27 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، غائم جزئياً إلى غائم، ومعتدل الحرارة، مع هطول أمطار رعدية على السواحل الجنوبية والشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والجنوبية، وتنشط على جنوب الساحل الغربي وباب المندب مثيرة للأتربة والرمال آثناء العواصف الرعدية.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً إلى غائم، مع هطول أمطار رعدية على المرتفعات والسهول الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت وشبوة، بالإضافة إلى محافظتي الجوف ومأرب والمرتفعات والمنحدرات الغربية، وتمتد إلى الضالع، لحج وأبين، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس غائم جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار رعدية على صحاري محافظات شبوة، حضرموت، المهرة، مأرب والجوف، والرياح معتدلة تنشط آثناء العواصف الرعدية.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الجمعة، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 33 / 26 - المكلا 31 / 23 - الحديدة 32 / 25 - سقطرى 33 / 24 - المخا 31 / 25 - الغيضة 30 / 21 - زنجبار 32 / 24 - لحج 34 / 23 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 33 / 22 - مأرب 32 / 20 - عتق 30 / 21 - بيحان 33 / 19 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 26 / 12 - تعز 26 / 16 - ذمار 25 / 10 - الضالع 27 / 16 - إب 25 / 14 - البيضاء 25 / 12 .

وحذّر المركز، الاخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية، وكذا الاخوة سائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التدني في مجال الرؤية الأفقية.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الجمعة، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن خفيف الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب والسواحل الغربية معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن معتدل الموج، وفي البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج.

وحذّر المركز، الاخوة الصيادين ومرتادي البحر في بحر العرب والسواحل الغربية وباب المندب والبحر الأحمر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.