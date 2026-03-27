وفد حكومي رفيع يتقدمهم وزير الدفاع يصل إلى مدينة المكلا بحضرموت

استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي اليوم الجمعة وفدًا حكوميًا رفيعًا في المكلا لبحث الأوضاع الخدمية والتنموية والعسكرية.
وضم الوفد الذي وصل مطار المكلا صباح اليوم عددًا من الوزراء والمسؤولين، يتقدمهم وزير الدفاع الفريق الركن طاهر علي العقيلي، ووزير الإدارة المحلية المهندس بدر محمد باسلمة، ووزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق فضل المقطري، ووكلاء وزارات وقيادات عسكرية.
وقال اعلام المحافظة إن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوفد حكومي رفيع إلى المحافظة، بعد تحريرها من مليشيات المجلس الانتقالي.