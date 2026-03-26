ترامب يتوعد: دمرنا القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل وسوف نواصل القصف بلا هوادة

الخميس 26 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 150

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة استهدفت قدرات إيران “بمستوى غير مسبوق من القوة”، مشيراً إلى تدمير قواعد الصواريخ والطائرات المسيّرة والسفن الإيرانية بشكل كامل، والقضاء على القوة البحرية الإيرانية.

وأوضح أن واشنطن دمّرت عدداً كبيراً من مصانع المسيّرات والصواريخ، وألحقت أضراراً كبيرة بقدرات إنتاجها، لافتاً إلى أن العمليات العسكرية ضد إيران تسير بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد.

وأضاف ترامب أن المقاتلات الأميركية “تفعل ما تشاء في سماء إيران”، مؤكداً أن الإيرانيين “غير قادرين على إسقاط طائراتنا”، وتابع: “كان يجب منع خامنئي من تفجير العالم وقد قمنا بذلك”.

وفي الملف النووي، اعتبر أن إيران كانت على بعد أربعة أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي لولا الضربات الأميركية، مشدداً على ضرورة تخليها نهائياً عن طموحاتها النووية.

وقال إن الإيرانيين “يستجدون الآن للتوصل إلى اتفاق”، مضيفاً: “كان يجب إبرام الاتفاق قبل أربعة أسابيع”، ومعتبراً أن طهران “تتوسل لإبرام اتفاق، وليس أنا”، رغم تصريحاتها بعدم التفاوض، مؤكداً أنهم “يتحدثون إلينا”، وأن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة “وسنرى ما سيحدث”.

لكنه أشار إلى أنه غير متأكد من إمكانية التوصل إلى اتفاق، محذراً من أن الولايات المتحدة “ستواصل قصف إيران بلا هوادة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق”، مضيفاً: “سنكون أسوأ كابوس لإيران إذا لم تتخل عن طموحاتها النووية”.

وعلى الصعيد الإقليمي، قال ترامب إن إيران قصفت دول الخليج وسعت للسيطرة على الشرق الأوسط، رغم اختيار هذه الدول الحياد، مضيفاً: “سنرى ما سيحدث بشأن إيران وفتح مضيق هرمز”.

كما انتقد موقف بريطانيا وحلف شمال الأطلسي، واصفاً إياه بـ”المخيّب للآمال”، معتبراً أن “الناتو نمر من ورق”، ومضيفاً: “لن ننسى تخلي الناتو عن أميركا”.