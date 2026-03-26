ترامب يتوعد: دمرنا القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل وسوف نواصل القصف بلا هوادة لماذا قد تشعر زوجة محمد صلاح بالسعادة بعد رحيله عن ليفربول؟ وزارة الدفاع الفرنسية تبحث أمن مضيق هرمز مع 35 دولة قيادي حوثي: جاهزون لاستهداف باب المندب تضامناً مع إيران و ساعة الصفر بيد القيادة مبعوث الأمم المتحدة يبحث في واشنطن مع كبار المسؤولين وخبراء الوضع في اليمن ويشدد على تجنيب البلد الإنجرار إلى التصعيد الإقليمي اليمن وألمانيا: شراكة جديدة لتطوير منظومة الكهرباء دولة خليجية تحيل 14 متهمًا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني طهران في ردها على واشنطن تقدم شروطاً جديدة عبر وسطاء للولايات المتحدة توجيهات بإيقاف التعاقد مع عدد من الفنادق المخصصة لسكن حجاج اليمن في المدينة المنورة ومهلة 24 ساعة لتوفير البدائل فعالية شبابية في مأرب: الأعياد تتحول إلى منصة للصلح والتماسك الاجتماعي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة استهدفت قدرات إيران “بمستوى غير مسبوق من القوة”، مشيراً إلى تدمير قواعد الصواريخ والطائرات المسيّرة والسفن الإيرانية بشكل كامل، والقضاء على القوة البحرية الإيرانية.
وأوضح أن واشنطن دمّرت عدداً كبيراً من مصانع المسيّرات والصواريخ، وألحقت أضراراً كبيرة بقدرات إنتاجها، لافتاً إلى أن العمليات العسكرية ضد إيران تسير بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد.
وأضاف ترامب أن المقاتلات الأميركية “تفعل ما تشاء في سماء إيران”، مؤكداً أن الإيرانيين “غير قادرين على إسقاط طائراتنا”، وتابع: “كان يجب منع خامنئي من تفجير العالم وقد قمنا بذلك”.
وفي الملف النووي، اعتبر أن إيران كانت على بعد أربعة أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي لولا الضربات الأميركية، مشدداً على ضرورة تخليها نهائياً عن طموحاتها النووية.
وقال إن الإيرانيين “يستجدون الآن للتوصل إلى اتفاق”، مضيفاً: “كان يجب إبرام الاتفاق قبل أربعة أسابيع”، ومعتبراً أن طهران “تتوسل لإبرام اتفاق، وليس أنا”، رغم تصريحاتها بعدم التفاوض، مؤكداً أنهم “يتحدثون إلينا”، وأن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة “وسنرى ما سيحدث”.
لكنه أشار إلى أنه غير متأكد من إمكانية التوصل إلى اتفاق، محذراً من أن الولايات المتحدة “ستواصل قصف إيران بلا هوادة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق”، مضيفاً: “سنكون أسوأ كابوس لإيران إذا لم تتخل عن طموحاتها النووية”.
وعلى الصعيد الإقليمي، قال ترامب إن إيران قصفت دول الخليج وسعت للسيطرة على الشرق الأوسط، رغم اختيار هذه الدول الحياد، مضيفاً: “سنرى ما سيحدث بشأن إيران وفتح مضيق هرمز”.
كما انتقد موقف بريطانيا وحلف شمال الأطلسي، واصفاً إياه بـ”المخيّب للآمال”، معتبراً أن “الناتو نمر من ورق”، ومضيفاً: “لن ننسى تخلي الناتو عن أميركا”.