لماذا قد تشعر زوجة محمد صلاح بالسعادة بعد رحيله عن ليفربول؟ 

الخميس 26 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

سلّطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على جانب شخصي مثير للاهتمام قد يرافق رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول، ملمحة إلى أن زوجته ماجي قد تكون سعيدة بهذا التغيير. يأتي هذا الترقب بعد إعلان صلاح رحيله الرسمي عن قلعة "الريدز" نهاية الموسم الحالي، منهياً مسيرة حافلة بالإنجازات دامت لسنوات.

السبب وراء هذا التلميح ليس له علاقة بالكرة مباشرة، بل يتعلق بالمنزل الذي بناه صلاح لنفسه. استعرضت الصحيفة تصريحاً سابقاً لصلاح كشف فيه عن وجود غرفتين مخصصتين في منزله لأجهزة اللياقة البدنية المتقدمة، بما في ذلك غرف للعلاج بالتبريد وغرفة للعلاج بالأكسجين عالي الضغط.

هذه التجهيزات جعلت صلاح يصف منزله بأنه أشبه بـ "المستشفى" المتكامل لضمان الحفاظ على لياقته البدنية القصوى. لكن هذا الهوس بالتجهيزات لم يكن يروق لزوجته ماجي.

وفي حواره السابق مع مجلة "فرانس فوتبول"، أوضح صلاح أن زوجته كانت تستاء من قضاء وقت طويل داخل تلك "المستشفى" المنزلي، قائلاً: "زوجتي لا يعجبها ذلك، تقول إنني أقضي وقتاً أطول مع أجهزتي الطبية أكثر منها".

وبناءً على هذا التصريح، تخمن "ميرور" أن قرار الرحيل عن ليفربول قد يمثل تخلصاً من هذا الروتين المكثف، مما سيتيح لصلاح قضاء وقت أطول مع عائلته بعيداً عن "المستشفى" الذي بناه، وهو ما قد يجلب السعادة لزوجته.