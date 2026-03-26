وزارة الدفاع الفرنسية تبحث أمن مضيق هرمز مع 35 دولة

الخميس 26 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، عن تواصل رئيس أركان الجيش الفرنسي فابيان ماندون مع 35 دولة من جميع القارات بشأن مضيق هرمز عبر مكالمة فيديو، وذلك للبحث في سبل إعادة فتح المضيق. ولم تكشف الوزارة عن الدول التي انضمت إلى الدعوة على وجه الخصوص.

وجاء في بيان صادر عن الجهة المنظمة: "هذه المبادرة، المستقلة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة، ذات طبيعة دفاعية بحتة. وتهدف إلى تنظيم استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بمجرد توقف الأعمال العدائية".