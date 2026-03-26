قيادي حوثي: جاهزون لاستهداف باب المندب تضامناً مع إيران و ساعة الصفر بيد القيادة

الخميس 26 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال قيادي بجماعة الحوثي اليمنية لرويترز إن الجماعة المتحالفة مع ​إيران مستعدة لضرب ‌هذا الممر المائي الحيوي مجددا تضامنا مع طهران، وهي خطوة من شأنها تعقيد الأزمة العالمية في قطاعي النفط والاقتصاد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وإذا فتحت جماعة الحوثي جبهة جديدة في الحرب، فإن أحد الأهداف الواضحة سيكون مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن، وهو ممر ضيق وممر ​ملاحي رئيسي يتحكم في حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى قناة السويس بعد أن أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز ​الحيوي.

وقال القيادي بجماعة الحوثي، الذي طلب عدم نشر اسمه ​بسبب حساسية الموضوع "نحن في أتم الجاهزية العسكرية وبكافة الخيارات. أما التفاصيل الأخرى المتعلق بتحديد ساعة الصفر فهي متروكة للقيادة، ونحن نراقب ونتابع التطورات ونعرف متى يكون موعد التحرك مطلوبا".

وأضاف "حتى الآن، إيران تبلي بلاء حسنا ولا تزال تنكل بالعدو كل يوم والمعركة تسير في مصلحة إيران. وإذا استجد ​شيء بعكس هذا عندها يمكن تقدير الموقف".

وانضمت جماعات شيعية متحالفة مع إيران في لبنان والعراق إلى الحرب في المنطقة والتي اندلعت بشن ⁠ضربات أمريكية وإسرائيلية على طهران. لكن جماعة الحوثي التي تمتلك تسليحا ثقيلا والقادرة على استهداف دول الخليج المجاورة والتسبب في ​اضطراب كبير للملاحة البحرية حول شبه الجزيرة العربية، لم تدخل المعركة بعد.