لماذا قد تشعر زوجة محمد صلاح بالسعادة بعد رحيله عن ليفربول؟ وزارة الدفاع الفرنسية تبحث أمن مضيق هرمز مع 35 دولة قيادي حوثي: جاهزون لاستهداف باب المندب تضامناً مع إيران و ساعة الصفر بيد القيادة مبعوث الأمم المتحدة يبحث في واشنطن مع كبار المسؤولين وخبراء الوضع في اليمن ويشدد على تجنيب البلد الإنجرار إلى التصعيد الإقليمي اليمن وألمانيا: شراكة جديدة لتطوير منظومة الكهرباء دولة خليجية تحيل 14 متهمًا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني طهران في ردها على واشنطن تقدم شروطاً جديدة عبر وسطاء للولايات المتحدة توجيهات بإيقاف التعاقد مع عدد من الفنادق المخصصة لسكن حجاج اليمن في المدينة المنورة ومهلة 24 ساعة لتوفير البدائل فعالية شبابية في مأرب: الأعياد تتحول إلى منصة للصلح والتماسك الاجتماعي باكستان تسلم إيران خطة من 15 بندا لوقف الحرب مع أمريكا واسرائيل
قال قيادي بجماعة الحوثي اليمنية لرويترز إن الجماعة المتحالفة مع إيران مستعدة لضرب هذا الممر المائي الحيوي مجددا تضامنا مع طهران، وهي خطوة من شأنها تعقيد الأزمة العالمية في قطاعي النفط والاقتصاد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وإذا فتحت جماعة الحوثي جبهة جديدة في الحرب، فإن أحد الأهداف الواضحة سيكون مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن، وهو ممر ضيق وممر ملاحي رئيسي يتحكم في حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى قناة السويس بعد أن أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز الحيوي.
وقال القيادي بجماعة الحوثي، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "نحن في أتم الجاهزية العسكرية وبكافة الخيارات. أما التفاصيل الأخرى المتعلق بتحديد ساعة الصفر فهي متروكة للقيادة، ونحن نراقب ونتابع التطورات ونعرف متى يكون موعد التحرك مطلوبا".
وأضاف "حتى الآن، إيران تبلي بلاء حسنا ولا تزال تنكل بالعدو كل يوم والمعركة تسير في مصلحة إيران. وإذا استجد شيء بعكس هذا عندها يمكن تقدير الموقف".
وانضمت جماعات شيعية متحالفة مع إيران في لبنان والعراق إلى الحرب في المنطقة والتي اندلعت بشن ضربات أمريكية وإسرائيلية على طهران. لكن جماعة الحوثي التي تمتلك تسليحا ثقيلا والقادرة على استهداف دول الخليج المجاورة والتسبب في اضطراب كبير للملاحة البحرية حول شبه الجزيرة العربية، لم تدخل المعركة بعد.