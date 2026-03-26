مبعوث الأمم المتحدة يبحث في واشنطن مع كبار المسؤولين وخبراء الوضع في اليمن ويشدد على تجنيب البلد الإنجرار إلى التصعيد الإقليمي

اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى واشنطن، حيث التقى بمسؤولين كبار في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خبراء أمريكيين ويمنيين، لمناقشة أحدث التطورات في اليمن والمنطقة.
ووفق بيان لمكتب المبعوث- اطلع عليه محرر مأرب برس- اليوم الخميس، فقد التقى المبعوث الأممي بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي.
وشدد غروندبرغ على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى التصعيد الإقليمي الراهن، والحفاظ على مساحة لعملية السلام.
كما أكد أهمية الدعم الإقليمي والدولي المستمر لعملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن.