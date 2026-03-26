اليمن وألمانيا: شراكة جديدة لتطوير منظومة الكهرباء

الخميس 26 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 117

بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، ودعم خطط الوزارة لتطوير وتحسين منظومة الكهرباء.



وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى مجالات التعاون الثنائي في قطاع الطاقة الكهربائية، لاسيٓما ما يتعلق بالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وسبل جذب الشركات الألمانية للدخول إلى السوق اليمنية والمساهمة في تنفيذ المشاريع الحيوية، والتأكيد على أهمية توسيع آفاق الشراكة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.



وأعرب الوزير الكاف، عن شكره وتقديره لجهود السفير الألماني، وترحيبه بتعزيز العلاقات والتعاون المشترك..مؤكداً انفتاح الوزارة على جميع الشراكات التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة.



وأشار إلى أن سوق الطاقة في اليمن يعد واعداً ومهماً..لافتاً إلى أن الباب مفتوح أمام الشركات من الدول الصديقة للمشاركة في مشاريع تطوير وتحسين قدرات قطاع الكهرباء.



من جانبه أبدى السفير الألماني، استعداد شركات بلاده للمساهمة في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية.. مستعرضاً تجارب ناجحة لشركات ألمانية في هذا المجال.