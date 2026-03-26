دولة خليجية تحيل 14 متهمًا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

الخميس 26 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أحالت السلطات في البحرين 14 متهماً بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني إلى محكمة الجنايات، اليوم الخميس، وكشفت أن بين المتهمين هاربين إلى إيران شكلوا خلايا منفصلة للتخابر.

وأفادت بأن المتهمين قدموا العون وتلقوا وسلموا أموالاً لدعم عمليات ضد البلاد، مؤكدة أن الحرس الثوري كلف المتهمين بمهام إرسال صور ومعلومات إليه.

وقالت المنامة إن الحرس الثوري الإيراني استخدم المعلومات التي قدمها المتهمون في اعتداءاته ضد البلاد، مضيفة أن إحدى المتهمات صورت وأرسلت إحداثيات مواقع حيوية إلى الحرس الثوري.

وكانت السلطات في البحرين، أعلنت في منتصف شهر مارس اعتقال 5 أشخاص بتهمة جمع ونقل معلومات سرية، وإرسالها إلى الحرس الثوري الإيراني، وتصوير مواقع حساسة داخل البلاد. وكشفت التحقيقات عن وجود شخص سادس هارب خارج البلاد. وأكدت أنهم حاولوا تجنيد عناصر وتنفيذ أنشطة تهدد الأمن.