طهران في ردها على واشنطن تقدم شروطاً جديدة عبر وسطاء للولايات المتحدة

الخميس 26 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 180

أرسلت طهران رداً رسمياً إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء، يتضمن شروطاً تتعلق بإنهاء التصعيد وضمانات أمنية وتعويضات، في وقت تنتظر فيه رد واشنطن.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن مصدر وصفته بالمطلع أن إيران قدّمت ردها على مجموعة من البنود المقترحة من الجانب الأمريكي، مشيرة إلى أن طهران شددت في ردها على ضرورة “إنهاء ما وصفته باعتداءات الاغتيال”، وتهيئة ظروف تمنع تكرار الحرب.

وأضاف المصدر أن الرد الإيراني تضمّن مطالب بضمان دفع التعويضات عن الأضرار، وتنفيذ إنهاء شامل للحرب “في جميع الجبهات” بما يشمل الجماعات المتحالفة مع إيران في المنطقة.

وأشار إلى أن إيران أكدت أن سيادتها على مضيق هرمز “حق قانوني وطبيعي”، معتبرة ذلك جزءاً من ضمان تنفيذ أي التزامات مستقبلية من الطرف المقابل.

وقال المصدر إن هذه الشروط تختلف عن الطروحات التي قُدمت خلال جولة سابقة من المحادثات في جنيف، مضيفاً أن طهران تبدي شكوكاً متزايدة بشأن جدية الولايات المتحدة في التفاوض.

ووفقاً للمصدر، تعتقد إيران أن الدعوات الأمريكية للمفاوضات تهدف إلى تحقيق أهداف متعددة، من بينها تحسين صورتها الدولية، والتأثير على أسعار النفط، وكسب الوقت للتحضير لتحركات عسكرية محتملة.

ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة على ما أوردته الوكالة الإيرانية، كما لم يتسنّ التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط جهود دبلوماسية غير معلنة لاحتواء التصعيد بين الطرفين.