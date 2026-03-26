توجيهات بإيقاف التعاقد مع عدد من الفنادق المخصصة لسكن حجاج اليمن في المدينة المنورة ومهلة 24 ساعة لتوفير البدائل

وجه وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، تركي الوادعي، اليوم الخميس، بإيقاف التعاقد مع عدد من الفنادق المخصصة لسكن حجاج اليمن في المدينة المنورة لعدم استيفائها المعايير المقرة، مانحاً المنشآت المخالفة مهلة 24 ساعة لتوفير بدائل مطابقة للاشتراطات.
وأكد الوزير، خلال جولة ميدانية تفقدية للاستعدادات المبكرة لموسم حج 1447هـ، أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تخل بالتزاماتها تجاه الحجاج، مشدداً على أن عملية التسكين تمثل محوراً أساسياً لنجاح الموسم.
وأشاد الوادعي بجودة اختيار الفنادق المطلة على الحرم النبوي التي تعاقدت معها وكالات أخرى، معتبراً التنافس في جودة السكن معياراً أساسياً في التقييم النهائي لأداء منشآت الحج المعتمدة لهذا العام.