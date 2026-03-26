فعالية شبابية في مأرب: الأعياد تتحول إلى منصة للصلح والتماسك الاجتماعي

الخميس 26 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس – أحمد حوذان

عدد القراءات 77

شهدت مدينة مأرب، شرقي اليمن، فعالية شبابية ركزت على تعزيز قيم التسامح والتماسك الاجتماعي خلال عيد الفطر، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة تعيشها البلاد.

وأُقيمت الفعالية برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان بن علي العرادة، وبإشراف وزارة الشباب والرياضة، حيث جمعت عدداً من الناشطين والمبادرات المجتمعية لمناقشة دور المناسبات الدينية في تعزيز العلاقات الاجتماعية وتقليل التوتر داخل المجتمع.

وقال منظمو الفعالية إن اللقاء هدف إلى تحويل المناسبات الاجتماعية، وعلى رأسها عيد الفطر، إلى فرصة لتعزيز التماسك المجتمعي وتشجيع مبادرات الصلح وإصلاح ذات البين، خاصة بين فئة الشباب.

وشهدت الفعالية حضور مسؤولين محليين وممثلين عن مبادرات شبابية، حيث تطرقت النقاشات إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية على تراجع المظاهر الاجتماعية المرتبطة بالعيد، إضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في تقليل الزيارات العائلية، مقابل إمكانية توظيفها لنشر رسائل إيجابية.

وأكد نائب مدير مكتب الشباب والرياضة في مأرب، سعيد اليوسفي، أن الأعياد تمثل “فرصة لتعزيز التواصل والتسامح بين الناس”، معرباً عن أمله في أن تتحول مخرجات الفعالية إلى برامج عملية يستفيد منها المجتمع.

كما طرح المشاركون أفكاراً لتعزيز دور المبادرات المجتمعية، من بينها تنظيم أنشطة للأطفال، وإحياء العادات الاجتماعية، وتشجيع الشباب على إطلاق مبادرات تعزز الترابط المجتمعي.

وتأتي هذه الفعالية في وقت تسعى فيه السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم الأنشطة الشبابية، باعتبارها أداة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي في محافظة مأرب التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين.

واختُتمت الفعالية بفقرات فنية وتوزيع مواد ثقافية، في إشارة إلى دور الشباب في تعزيز القيم المجتمعية وبناء مجتمع أكثر تماسكاً.