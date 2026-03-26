باكستان تسلم إيران خطة من 15 بندا لوقف الحرب مع أمريكا واسرائيل

أكد وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده سلمت خطة سلام من 15 نقطة إلى إيران بصفتها وسيطًا بين طهران والولايات المتحدة.
وكتب وزير الخارجية إسحاق دار على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "تجري محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران من خلال رسائل تنقلها باكستان".
وتابع: "وفي هذا السياق، شاركت الولايات المتحدة 15 نقطة، يجري التداول بشأنها من قبل إيران".
وادعى وزير الخارجية الباكستاني أن تركيا ومصر، من بين دول أخرى، "تقدمان دعمهما لهذه المبادرة".
وسبق أن ذكرت شبكة CNN أن باكستان لعبت دور الوسيط الرئيسي في الجولة الحالية من الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قدمت خطة من 15 نقطة اقترحتها واشنطن تتناول قضايا مثل طموحات طهران النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
وقال مسؤولان كبيران في إدارة ترامب لشبكة CNN إن المسؤولين في الإدارة يعملون على ترتيب اجتماع في باكستان في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة مخرج من الحرب في إيران.