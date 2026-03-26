اسرائيل تغتال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني

الخميس 26 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 200

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس،إن الجيش الإسرائيلي اغتال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، في غارة استهدفته بمدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران، فيما لم يصدر تعليق فوري من طهران.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن الهجوم نُفذ "عبر غارة دقيقة" استهدفت تنكسيري وأدت إلى مقتله، مشيراً إلى أنه كان مسؤولاً عن ملف إغلاق مضيق هرمز أمام السفن.

وذكرت الهيئة أن تنكسيري، الذي يتولى قيادة القوات البحرية للحرس الثوري منذ عام 2018، يُعد "من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية" ويتمتع بنفوذ واسع في الاستراتيجية البحرية لطهران، خاصة فيما يتعلق بتهديدات إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

وأضافت أنه أشرف على تطوير القدرات البحرية للحرس الثوري، بما يشمل تكتيكات الزوارق السريعة والصواريخ الساحلية والطائرات المسيّرة، "بهدف ردع أي تواجد بحري أجنبي في المنطقة".