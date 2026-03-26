الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة متفاوتة الشدة على هذه المحافظات

الخميس 26 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات، وهبوب رياح شديدة السرعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحياناً على محافظات صعدة، عمران، ذمار، إب، الضالع، البيضاء، تعز، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة.

ويُتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، حجة، المحويت، ريمة وتمتد إلى الهضاب الداخلية وصحارى محافظتي الجوف ومأرب.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على الساحل الغربي وباب المندب والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأشار المركز إلى الرياح شديدة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والرمال على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة.

وتعمل الرياح الهابطة من السحب الركامية المزنية على إثارة الأتربة والرمال في المناطق المفتوحة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر كبار السن والأطفال ومرضى الربو من التعرض للأتربة والرمال حفاظاً على صحتهم.

كذلك حذر المركز سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية والمناطق الصحراوية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب والأتربة والرمال ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول ومن الانهيارات الصخرية.