تأجيل مباراة المنتخب اليمني ونظيره اللبناني بسبب الأحداث في المنطقة

الخميس 26 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 141

أقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الأخيرة للدور النهائي المؤهل لكأس آسيا في إطار المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (اليمن ، لبنان ، بوتان ، بروناي).

وحدد الاتحاد الآسيوي يوم 4 يونيو 2026م موعداً جديداً للمباراة على أن يُمنح الاتحاد اللبناني فترة لاختيار مكاناً لإقامة المباراة.

ويأتي قرار تأجيل المباراة بسبب الظروف التي تشهدها المنطقة وتعذر سفر المنتخب اللبناني ومن أجل ضمان سلامة اللاعبين.