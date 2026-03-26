اغتيال قائد البحرية في الحرس الثوري.. المسؤول عن غلق مضيق هرمز

بعد مرور نحو شهر على اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أفادت مصادر إسرائيلية باغتيال قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تطور لافت يعكس تصاعد حدة المواجهة.
وأوضحت المصادر، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نفّذ غارات استهدفت قائد البحرية في الحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، وذلك في مدينة بندر عباس جنوب إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن تنكسيري، الذي يتولى قيادة القوات البحرية منذ عام 2018، يُعد المسؤول الأول عن خطط إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية في العالم.
وكان القيادي الإيراني قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن قواته تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيراً إلى عدم الحاجة لزرع الألغام طالما أن السيطرة قائمة.
ويُذكر أن تنكسيري من مواليد عام 1962، وقد انضم إلى الحرس الثوري الإيراني وبرز كأحد أبرز القيادات البحرية فيه، قبل أن يتولى قيادة هذا القطاع الحيوي.