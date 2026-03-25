عدن تتنفس بعد اندحار الإنتقالي وعيدروس وتستقبل مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تشهد العاصمة المؤقتة عدن هذا العام اقبالا كبيرا من الزوار خلال اجازة عيد الفطر المبارك، على خلاف السنوات الماضية التي كان المجلس الانتقالي المنحل يسيطر على المدينة الساحلية.
ووفق بيانات مكتب السياحة في عدن، فقد بلغ عدد زوار المدينة خلال عيد الفطر المبارك الجاري، نحو مليون زائر، وهو أعلى رقم زوار في تاريخ المدينة.
وقال مواطنون من محافظات عدة وصلوا الى عدن، في أحاديث متفرقة لموقع مأرب برس، إن سبب الاقبال الكبير، هو الاستقرار الأمني الذي تعيشه عدن، واختفاء مظاهر العسكرة والمضايقات التي كان الناس يتعرضون لها خصوصا القادمين من خارجها، من قبل التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي المنحل، في الأعوام السابقة.
يذكر إن أكبر عدد زوار لعدن سُجل في عام 2009 وبلغ حينها نحو 600 ألف زائر.