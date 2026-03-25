الأسواق الخليجية ترقص على أنغام المكاسب… مكاسب متفاوتة تكشف تباين قوة الأسواق

شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداءً إيجابياً ملحوظاً خلال تداولات اليوم، مسجلة مكاسب جماعية عكست تحسناً في شهية المستثمرين تجاه المنطقة، وتصدر سوق دبي المالي قائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 3%.
وجاء سوق أبوظبي ثانياً في قائمة الصعود، محققاً ارتفاعاً بنحو 1.6%، فيما سجل سوق مسقط للأوراق المالية نمواً بنسبة 1.2%. كما ارتفع مؤشر سوق قطر بنسبة 1%، مما يؤكد حالة التفاؤل النسبي التي سادت التداولات الإقليمية.
وعلى صعيد الأسواق الأخرى، سجلت بورصة الكويت مكاسب بنسبة 0.33%. أما السوق المالية السعودية، فقد سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2%، بينما جاءت بورصة البحرين في ذيل القائمة بارتفاع محدود بلغ 0.02% فقط.
تعكس هذه النتائج الإيجابية المتزامنة استقراراً نسبياً في الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، وتفاعلاً إيجابياً مع المعطيات الاقتصادية الأخيرة التي عززت من ثقة المتعاملين في استدامة الزخم الصعودي للأسواق الخليجية.