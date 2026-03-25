الأسواق الخليجية ترقص على أنغام المكاسب… مكاسب متفاوتة تكشف تباين قوة الأسواق

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداءً إيجابياً ملحوظاً خلال تداولات اليوم، مسجلة مكاسب جماعية عكست تحسناً في شهية المستثمرين تجاه المنطقة، وتصدر سوق دبي المالي قائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 3%.

وجاء سوق أبوظبي ثانياً في قائمة الصعود، محققاً ارتفاعاً بنحو 1.6%، فيما سجل سوق مسقط للأوراق المالية نمواً بنسبة 1.2%. كما ارتفع مؤشر سوق قطر بنسبة 1%، مما يؤكد حالة التفاؤل النسبي التي سادت التداولات الإقليمية.

وعلى صعيد الأسواق الأخرى، سجلت بورصة الكويت مكاسب بنسبة 0.33%. أما السوق المالية السعودية، فقد سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2%، بينما جاءت بورصة البحرين في ذيل القائمة بارتفاع محدود بلغ 0.02% فقط.

تعكس هذه النتائج الإيجابية المتزامنة استقراراً نسبياً في الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، وتفاعلاً إيجابياً مع المعطيات الاقتصادية الأخيرة التي عززت من ثقة المتعاملين في استدامة الزخم الصعودي للأسواق الخليجية.