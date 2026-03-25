الكشف عن وجهة محمد صلاح المقبلة بعد رحيله عن ليفربول

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

كشفت تقارير بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح قد ينتقل إلى إنتر ميامي الأميركي في الصيف المقبل للتواجد بجانب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أو الانضمام إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، مع وجود عدة أندية سعودية وتركية وإيطالية وفرنسية ترغب في الحصول على خدماته.

وأعلن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تسعة مواسم بقميص الفريق الإنجليزي.

وبحسب صحيفة " الإندبندنت" البريطانية، فإن الخيار الواضح لصلاح هو انتقاله إلى الدوري السعودي، ويعد نادي الاتحاد الرهان الأول كونه سبق وقدم عرضاً إلى المصري في نهاية فترة انتقالات صيف 2023.

وزاد التقرير: أما إنتر ميامي الأميركي هو الخيار الأكثر جاذبية لصلاح، وسيكون وجهة واقعية جداً نظراً لقدرة النادي على جذب النجوم، وبالتالي يمكن أن يشكل ثلاثية مع ميسي وسواريز.

وأضافت الصحيفة البريطانية: كانت رغبة صلاح الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى، وإذا استمر الحالي فسيكون لدى باريس سان جيرمان الأموال لتلبية مطالبه الضخمة، كذلك ريال مدريد الذي لطالما ربطته تقارير بالانضمام إليه.

ولفتت " الإندبندنت" إلى أن الدولي المصري قد ينضم إلى إنتر ميلان وكذلك يرغب غلطة سراي التركي في الحصول على خدماته.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادماً من روما في صيف 2017، ورسخ مكانته كواحد من أعظم لاعبي النادي الإنجليزي عبر التاريخ، إذ ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، إضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، بالإضافة إلى الدرع الخيرية.

ويحل صلاح ثالثاً في قائمة الهداف التاريخي لليفربول بتسجيله 255 هدفاً في 435 مباراة، وفاز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي أربع مرات، بخلاف العديد من الجوائز الفردية.

كما أعلن ليفربول في بيانه أن صلاح يركز حالياً على ختام الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة، وسيتم تكريمه في احتفال يليق به وبتاريخه على ملعب "آنفيلد" في وقت لاحق هذا العام.