صدمة أسطورة الكرة الإنجليزية… صلاح يغادر ليفربول بعد تسعة مواسم أسطورية

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعرب أسطورة الكرة الإنجليزية، جاري لينكر، عن صدمته وتقديره العميق لنجم ليفربول محمد صلاح، وذلك عقب إعلان الأخير رحيله عن قلعة "الريدز" نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة حافلة استمرت لتسعة مواسم مليئة بالإنجازات.

القرار الذي أتى مفاجئاً للكثيرين يمثل نهاية حقبة ذهبية لصلاح في "أنفيلد"، حيث نجح النجم المصري في حصد العديد من الألقاب وتكسير أرقام قياسية بارزة خلال فترة تواجده مع الفريق. لينكر لم يتأخر في توجيه رسالة وداع مؤثرة عبر حسابه على منصة "إكس".

وصف لينكر صلاح بأنه "ظاهرة حقيقية في الدوري الإنجليزي" وأنه "فخر كبير لكرة القدم". وقال في تغريدته: "تسع سنوات قضاها في ليفربول، وكانت تسع سنوات رائعة، لقد كان ظاهرة حقيقية".

كما استعرض لينكر أبرز إنجازات صلاح مع الريدز، مشيراً إلى أنه "لاعب كرة قدم مذهل بكل معنى الكلمة"، حيث حقق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الرابطة مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

وأضاف لينكر معبراً عن امتنانه: "لقد سجّل العديد من الأهداف، وكان أداؤه ثابتاً لفترة طويلة، وأود أن أشكرك يا محمد صلاح على كل ما قدمته لكرة القدم الإنجليزية، وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالطبع لنادي ليفربول". واختتم بالتمني له بالتوفيق في محطته القادمة.