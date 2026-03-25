رسالة وداع مؤثرة من ظهير روما إلى ملك مصر .. صلاح يغادر… ورفيق الأمس يشهد أنه غيّر حياته

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وجه كوستاس تسيميكاس، الظهير الأيسر المعار من ليفربول إلى روما، رسالة وداع مؤثرة لزميله السابق محمد صلاح، مؤكدًا أن النجم المصري كان له دور كبير في تطوير شخصيته وجعله إنسانًا أفضل خلال فترة تواجدهما معًا في "الريدز".

تأتي هذه التغريدة في ظل الأنباء المتداولة حول رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول نهاية الموسم الحالي، منهيًا بذلك مسيرة استمرت قرابة عقد من الزمان حصد خلالها صلاح كل الألقاب الممكنة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

عبر تسيميكاس عن تقديره العميق لصلاح عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مشيرًا إلى أن صلاح كان دائمًا قدوة له. وقال تسيميكاس متذكرًا: "أتذكر مشاهدتك على التلفاز وأنت تقول إنك من أعظم لاعبي جيلنا، والحياة مليئة بالمفاجآت، وكنت محظوظًا لأنني قلت لك ذلك شخصيًا مرات عديدة. أنت أسطورة حقيقية، ويشرفني أن أعتبرك صديقي وأحد أهم وأقرب الصداقات التي بنيتها في مسيرتي الكروية حتى الآن".

وأثنى اللاعب اليوناني على صفات صلاح الشخصية، مضيفًا: "صلاح مستمع جيد جدًا، وناصح ممتاز، وصبور للغاية مع كل أخطائي وهفواتي (ضاحكًا)".

وتابع تسيميكاس شكرًا خاصًا لصلاح: "أشكرك على صحبتك اليومية على مدار السنوات الخمس الماضية، وعلى الضحكات، والأحاديث، والإنجازات، وعلى دفعي لأكون شخصًا أفضل، وكونك مصدر إلهام لي داخل وخارج الملعب".

واختتم رسالته بتمنيات صادقة: "أتمنى لك المزيد والمزيد من النجاحات في المستقبل، كل التوفيق لك ولعائلتك يا أخي، ملكنا المصري. لن تسير وحدك أبدًا، وكلنا نعلم أنني صديقك المقرب في عالم كرة القدم أيضًا (ضاحكًا)".