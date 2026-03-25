ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران قبل وصولها إلى الحوثيين في الحديدة.. وهذه حمولتها

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

ضبطت قوات العمالقة في اليمن، سفينة تهريب قبالة مضيق باب المندب، كانت في طريقها إلى موانئ محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي غرب اليمن، بعد انطلاقها من ميناء بندر عباس الإيراني.

وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، مساء الثلاثاء، أن الحملة الأمنية لقوات العمالقة ضبطت سفينة تهريب قادمة من إيران قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة القريبة من مضيق باب المندب في محافظة لحج، تحمل أدوية غير مصرح دخولها وأسلاك معدنية.

ونقل البيان عن مصدر أمني في الحملة قوله إن ضبط السفينة التي كانت تحمل أدوية غير مصرح بدخولها، وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، جاء بعد عملية رصد وتتبع دقيقة في المياة؛ الإقليمية قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة القريبة من مضيق باب المندب، مشيراً إلى إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية مع المهربين أظهرت أن الشحنة انطلقت من ميناء بندر عباس في إيران بتاريخ 12 مارس (آذار) 2026م، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأكد أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وهذه العملية تعد الثالثة التي تضبطها الوحدة البحرية في الحملة الأمنية والعسكرية التابعة لألوية العمالقة قادمة من الموانئ الإيرانية مباشرة إلى ميليشيات الحوثي.

ويأتي هذا التطور في سياق جهود متواصلة لتعزيز الرقابة البحرية في المياه الإقليمية، خاصة في المناطق الاستراتيجية القريبة من باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.