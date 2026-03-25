السعودية تمدد صلاحية تأشيرات العمرة والزيارة بكل أنواعها وتضع مسارين

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
أعلنت وزارة الداخلية السعودية تمديد فترة الإقامة لحاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها المختلفة ، وتأشيرات العمرة، والمرور، والخروج النهائي، المنتهية اعتبارًا من تاريخ 25 فبراير الماضي؛ ممن تعذرت مغادرتهم جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة؛ وذلك فى إطار توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز لمعالجة اوضاع حاملى التأشيرات المنتهية بسبب أوضاع المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن معالجة أوضاع المتعذر مغادرتهم بسبب الظروف الراهنة ، تتم وفق مسارين الأول تمديد التأشيرات المنتهية فى 25 فبراير الماضي بناءً على طلب المستضيف للزائر، حتى 18 أبريل المقبل ؛وذلك بعد سداد الرسوم المقررة نظامًا عبر منصة "أبشر".

إما المسار الثاني عبر تمكين حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، وتأشيرات العمرة، والمرور، والخروج النهائي، والمنتهية بتاريخ 25 فبراير الماضي من المغادرة عبر المنافذ الدولية مباشرة، دون تمديد تأشيراتهم أو دفع أي رسوم أو غرامات تأخير.

ودعت وزارة الداخلية المستفيدين من هذه التوجيهات إلى المبادرة بالمغادرة قبل تاريخ 18 أبريل؛ وذلك لتجنب تطبيق الأنظمة المرعية في المملكة بحق المخالفين.

إقراء أيضاً
(فيديو) قتيل ونحو 60 مصابًا في عاصفة مطرية رملية اجتاحت منطقة الوديعة
مشائخ ووجهاء من خمس محافظات يدينون الهجوم على قيادي إصلاحي ويطالبون بملاحقة الجن
مكتب الحوثيين في بغداد يمارس ابتزازاً مالياً بحق يمنيين مقابل تصاريح الإقامة ويحو
ردمان: الفكر القومي والديني الإيراني ينعكس في دعم الحوثيين وتقويض الدولة اليمنية.
كرمان: التدخلات الإيرانية خلّفت أثراً مؤلماً على اليمن وأطالت أمد الحرب ومعاناة
عاجل: مركز الإنذار المبكر يحذّر من السيول والعواصف في عدة محافظات
