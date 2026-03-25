(فيديو) قتيل ونحو 60 مصابًا في عاصفة مطرية رملية اجتاحت منطقة الوديعة

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت قوات الطوارئ اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة، في صفوف قوات الفرقة الثالثة بقوات درع الوطن، ونحو 60 إصابة جراء اجتياح عاصفة رملية مطرية قوية لمنطقة “الوديعة بمديرية العبر”.

وقال العقيد عمار التام، مسئول العلاقات العامة بالفرقة الثالثة في قوات الطوارئ اليمنية في تصريح صحفي: “الحمد لله على قضاء الله وقدره، حيث اجتاحت منطقة الوديعة بمديرية العبر رياح وعواصف قوية جدًا، أدت إلى استشهاد أحد الأفراد وإصابة اثنين آخرين بحالة حرجة ، بالإضافة إلى نحو ستين مصاب آخرين”.

وأضاف العقيد التام أن الخسائر المادية كانت كبيرة جدًا، حيث تضررت المعدات والكرفانات والهناجر اقتلعتها الرياح بشكل كامل وكذلك السيارات والأطقم العسكرية بشكل كبير جراء الرياح، مشيرًا إلى أن أطقم الإنقاذ التابعة للقوات عملت على مدار الساعة لإجلاء المصابين والتركيز على إنقاذ الأرواح البشرية في المقام الأول.

وأوضح مسئول العلاقات العامة أن الحالة الجوية الاستثنائية تسببت في تدمير العديد من الآليات العسكرية، في وقت لا تزال فيه فرق الطوارئ تواصل عملياتها لرفع الأنقاض وإحصاء الأضرار النهائية.

وسقط قتيل واحد على الأقل وعدد من المصابين، فجر اليوم، جراء عاصفة مطرية مصحوبة بكثبان رملية شديدة اجتاحت معسكرًا للقوات اليمنية، في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، شرقي البلاد، وسط تحذيرات من منخفض جوي كبير يضرب منطقة الخليج.