ترمب: يكشف عن عرض من إيران هدية بالغة الأهمية مرتبطة بمضيق هرمز

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران قدمت "هدية بالغة الأهمية مرتبطة بمضيق هرمز" كدليل على حسن النية في المفاوضات لإنهاء الحرب، دون الكشف عن تفاصيلها، مضيفاً أن "قادة إيران الجدد منحونا هدية توازي قيمتها مبلغاً هائلاً من المال مرتبطة بتدفقات الطاقة عبر الممر المائي".

تصريحات الرئيس الأميركي للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء تأتي وسط تأكيده على أن إيران "تريد إبرام اتفاق بشدة"، وأن الولايات المتحدة "تتحدث مع الأشخاص المناسبين في إيران"، و"أنا شخصياً منخرط في هذه المفاوضات"، مضيفاً أن القادة الحاليين "مختلفون تماماً عن أولئك الذين بدأوا الصراع".

وألمح الرئيس الأميركي إلى أن إيران "وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبداً".

ومع دخول حرب إيران أسبوعها الرابع، تتابع الأسواق ببالغ الاهتمام مضيق هرمز الذي يعاني توقفاً فعلياً، ما يهدد خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، إلى جانب كميات ضخمة من الغذاء والمعادن ومواد أخرى يومياً.

ولم تعبر سوى أعداد محدودة جداً من السفن هذا الممر منذ اندلاع الحرب، كان معظمها مرتبطاً بإيران.

كما فرضت طهران رسوم عبور على بعض السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس مجدداً إحكام طهران قبضتها على أهم ممر بحري للطاقة في العالم.

واصلت أسعار النفط صعودها أثناء تصريحات الرئيس الأميركي، لترتفع العقود الآجلة لخام برنت 4.55% مسجلة 104.49 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة للنفط الأميركي 4.79% إلى 92.35 دولار للبرميل عند التسوية.

وأضاف ترمب: "لم يعد لديهم قوات بحرية، ولم يعد لديهم سلاح جو، ولا معدات مضادة للطائرات، ولا رادار، ولا قادة.

القادة جميعهم رحلوا. لكننا في الواقع نتحدث مع الأشخاص المناسبين، وهم يريدون إبرام اتفاق بشدة، ليس لديكم أي فكرة عن مدى رغبتهم في إبرام اتفاق".

الرئيس الأميركي أشار: "لدينا الآن مجموعة جديدة من القادة في إيران فلنر كيف سيكون أداؤهم، لقد وعدوا بإبرام صفقة" وتابع: الولايات المتحدة تحقق "نجاحاً هائلاً" في إيران، مشيراً إلى أن أميركا "في أفضل موقف تفاوضي تقريباً" بشأن إيران.

كانت وكالات أنباء أوردت حدوث تواصل بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية واستعداد إيران للاستماع لمقترحات مستدامة لإنهاء الحرب، إذ تم تبادل رسائل عبر وسطاء مختلفين لاستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

كما أوردت "سي إن إن" اليوم أن إيران مستعدة لتقديم جميع الضمانات اللازمة لعدم تطوير أسلحة نووية مع التشديد على حقها في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.

وأضاف ترمب: "انتصرنا في هذه الحرب وأعتقد أننا سننهيها لكن لا أستطيع الجزم بذلك، وإيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبداً، وتتحدث بعقلانية".

ذكرت وكالة أكسيوس في وقت سابق، نقلاً عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المناقشات، أن الولايات المتحدة ومجموعة من الوسطاء الإقليميين يناقشون إمكانية عقد محادثات سلام رفيعة المستوى مع إيران، لكنهم ينتظرون رداً من طهران.

وقال ترمب: "حلفاء الخليج كانوا جيدين للغاية".

مشيداً بالسعودية، وقال: "لدينا علاقة رائعة مع السعودية". وأضاف "المملكة وقطر والإمارات كانوا رائعين