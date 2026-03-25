طقس 10 دول عربية.. أمطار وسيول وثلوج وإجلاء عائلات وتعطيل دراسة

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

تشهد 10 دول عربية، الأربعاء، طقسا سيئا يشمل أمطارا غزيرة وسيولا وثلوجا، وسط إجراءات شملت إجلاء 120 عائلة في سوريا، وتعليق للدراسة في مصر والعراق.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول، صادرة عن كل من مصر وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان وقطر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات.

مصر وتشهد مصر منذ فجر الأربعاء "استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - العلمين - الضبعة - مطروح) ومناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد أحياناً، وفق بيانات لهيئة الأرصاد الجوية (رسمية).

ووفقا للهيئة تشهد القاهرة الكبرى (العاصمة القاهرة ومحافظتي الجيزة والقليوبية)، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

وقررت وزارة التعليم في مصر مساء الثلاثاء، منح الطلاب إجازة يومين بسبب سوء حالة الطقس.

فلسطين وحذرت الأرصاد الجويّة الفلسطينية في بيان الأربعاء، من تأثر البلاد اليوم وغدا الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتشهد تساقط البرد أحيانا.

العراق في العراق وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان الأربعاء بتعطيل الدوام الرسمي لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد، اليوم وغدا بسبب سوء الأحوال الجوية بعموم البلاد، بعد ساعات من اتخاذ عدة محافظات هذا القرار.

وأعلنت وزارة الكهرباء، في بيان، "استنفارا تاما لمواجهة سوء الأحوال الجوية على مدار 24 ساعة لتقديم الدعم اللوجستي والإسناد، لتلافي حدوث قطع بالتيار الكهربائي".

وحذرت هيئة الأنواء الجوية العراقية، الثلاثاء، من سقوط أمطار غزيرة وحبات برد وجريان السيول حتى يوم السبت المقبل.

سوريا وفي سوريا أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، استمرار جهود فرق الدفاع المدني في الاستجابة للظروف الجوية الصعبة التي تشهدها محافظة الحسكة (شمال شرق)، ولا سيما الأمطار الغزيرة التي تسببت بحدوث سيول وفيضانات واسعة.

وأشار الصالح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية في وقت متأخر مساء الثلاثاء، إلى إجلاء 120 عائلة تضررت منازلها نتيجة الفيضانات، وجرى نقلها إلى مناطق أكثر أماناً.

وكان رئيس قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوسف عزو، أعلن مساء الثلاثاء، أن منطقة تل حميس شمال شرق الحسكة شهدت غرق أكثر من 400 منزل نتيجة الفيضانات.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة حذرت سابقاً من آثار المنخفض الجوي الثالث الذي ستشهده البلاد، اعتباراً من ظهر الثلاثاء وحتى مساء الجمعة المقبل، وتمتد ذروة فعاليته من ظهر الأربعاء وحتى فجر الجمعة، وفق المصدر ذاته.

لبنان يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من الأربعاء بمنخفض جوي واسع النطاق مصحوبا بكتل هوائية باردة، ما يؤدي إلى طقس ممطر بغزارة أحيانا، وتساقط ثلوج على المرتفعات، ورياح ناشطة وعواصف رعدية، ويستمر حتى مساء يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا الأحد المقبل بمنخفض جوي آخر مصحوب بكتل هوائية باردة رطبة مع رياح شديدة وأمطار غزيرة ويستمر حتى بداية أبريل/ نيسان المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، الأربعاء.

قطر أفادت الأرصاد القطرية صباح الأربعاء عبر حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، بـ"استمرار رصد أمطار على بعض المناطق تكون رعدية أحياناً"، مشيرة إلى وجود تحذير بحري بأمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 4-7 أقدام، وقد يرتفع إلى 13 قدما مع الأمطار الرعدية".

البحرين وأكدت الأرصاد الجوية البحرينية، الأربعاء، على منصة "إكس"، تأثر المملكة بأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مع تواجد السحب الركامية على المناطق البحرية، وحذرت من "هبات شديدة السرعة"، داعية لأخذ الحيطة والحذر.

سلطنة عمان الأرصاد العمانية أصدرت، الأربعاء، تنبيها عبر حسابها بمنصة "إكس"، يفيد بـ"غزارة الأمطار المتوقعة اليوم من الساعة 6 صباحاً إلى 10 مساءً" بالتوقيت المحلي.

السعودية كما أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في سلسلة منشورات الأربعاء، إنذارات حمراء (شديدة) وبرتقالية تفيد بسقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تساقط البرد وجريان السيول وانعدام الرؤية في عدة مناطق منها المنطقة الشرقية.

الإمارات المركز الوطني الإماراتي للأرصاد حذر الأربعاء عبر "إكس"، من تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى شديدة السرعة تصل سرعتها 55 كم/ س على بعض المناطق.

وحذر من أن الرياح ستكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وذلك من الساعة 06:00 وحتى 23:00 الأربعاء