علامات مرض الكبد عند الرجال- 5 أعراض احترس منها في الصباح

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أمراض الكبد عند الرجال يمكن الاستدلال على الإصابة بها من خلال مجموعة أعراض، عادةً ما يتم تجاهلها من قبل الكثير من الأشخاص

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض أمراض الكبد عند الرجال، وفقًا لموقع "The HeathSite".

علامات مرض الكبد عند الرجال يجب على الرجال الانتباه لحالتهم الصحية عند الاستيقاظ في الصباح الباكر، لأن هناك أعراضًا تظهر على الجسم صباحًا تدل على مرض الكبد.

ماأعراض أمراض الكبد عند الرجال في الصباح

1- التعب

إذا كنت تشعر بالتعب في الصباح رغم النوم لساعات كافية ليلًا، عليك استشارة الطبيب، لأن الإرهاق الصباحي قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض الكبد.

2- عدم راحة في البطن

إذا كنت تعاني من عدم ارتياح في جهازك الهضمي كل صباح، فمن الممكن أن تكون مصابًا بمرض في الكبد، لأن أمراض الكبد تسبب ألمًا في البطن، مصحوبًا بانتفاخ.

وبحسب المعاهد الوطنية للصحة، يستمر ألم البطن وعدم الراحة في الجهاز الهضمي لأكثر من شهر لدى المصابين بأمراض الكبد المزمنة.

وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن ما يقرب من 82% من مرضى تليف الكبد يعانون من ألم في البطن.

ويصبح ألم البطن مؤشرًا خطر على التهاب أو تضخم الكبد، إذا كان يحدث في الربع العلوي الأيمن من المعدة.

3- اصفرار البشرةإذا لاحظت أن وجهك في المرآة صباحًا يميل إلى اللون الأصفر، فهذا دليل على وجود مشكلة في كبدك.

ويسبب مرض الكبد اصفرار البشرة، نتيجة لتراكم البيليروبين، وهي مادة تنتج عن عملية تكسير كريات الدم الحمراء.

وتقع عملية تنقية مجرى الدم من مادة البيليروبين على الكبد، فإذا كان مريضًا، ستظل في الجسم، مما يسبب اصفرار الجلد.

4- اصفرار بياض العين

تراكم البيليروبين في الدم الناتج عن أمراض الكبد لا يؤدي إلى اصفرار الجلد فقط، بل يتسبب أيضًا في تغير لون بياض العين إلى الأصفر.

ويطلق الأطباء على اصفرار الجلد وبياض العين المرتبط بأمراض الكبد اسم "اليرقان".

والجدير بالذكر أن هناك علامات أخرى تكشف عن الإصابة بأمراض الكبد قد تظهر على العينين.

5- فقدان الوزنإذا كنت معتادًا على قياس وزنك كل صباح، ولاحظت أن جسمك يتناقص وزنه يومًا بعد يوم، فهناك احتمال أن يكون كبدك هو السبب.

ويسبب الكبد المريض فقدان الوزن، لعدم قدرته على معالجة العناصر الغذائية الموجودة في الطعام.

ويُرجى العلم أن فقدان الوزن من الأعراض الشائعة بين مرضى سرطان الكبد وتليف الكبد المتقدم.

6- مشاكل في التبرزإذا كنت تعاني من الإمساك أو الإسهال أو البراز الشاحب أو رائحة البراز الكريهة كل صباح، عليك مراجعة الطبيب فورًا، لأن أمراض الكبد تسبب تغيرات في عادات التبرز.

فوائد الكشف المبكر عنها-يساعد الكشف المبكر عن أمراض الكبد على زيادة استجابة الجسم للعلاج، وارتفاع معدلات الشفاء.

-الكشف المبكر يلعب دورًا كبيرًا في الحد من الإصابة بالمضاعفات الخطيرة، مثل فشل الكبد وارتفاع ضغط الدم البابي وسرطان الخلايا الكبدية