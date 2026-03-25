الجرجير والقلب- ماذا يحدث للمصابين به عند تناوله

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

الجرجير غني بالعناصر الغذائية، فهو يحتوي على العديد من العناصر المهمة، ومنخفض السعرات الحرارية للغاية، ويحتوي على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة، التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

ويستعرض الكونسلتو، في السطور التالية، ماذا يحدث لمرضى القلب عند تناول الجرجير، بحسب "healthline".

ما فوائد الجرجير لمرضى القلب؟

يعد الجرجير من الخضراوات الورقية الخضراء التي غالبًا ما يتم تجاهلها، ولكنه غني بالعناصر الغذائية، وتناوله قد يكون مفيدًا لصحة القلب بعدة طرق مختلفة، إذ ينتمي الجرجير إلى عائلة الخضراوات الصليبية، وقد يفيد اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الصليبية صحة القلب.

الجرجير يحسن صحة القلب

يحتوي الجرجير على مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، وزياكسانثين، ولوتين، ويرتبط انخفاض مستويات هذه الكاروتينات بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم،

وأظهرت الدراسات أن ارتفاع مستويات الكاروتينات لا يحمي فقط من الإصابة بأمراض القلب، بل يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويحتوي الجرجير أيضًا على النترات الغذائية، التي تعزز صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب وتخفيف تصلبها وسماكتها، كما ثبت أن النترات الغذائية تخفض ضغط الدم عن طريق زيادة أكسيد النيتريك في الدم.

هل الجرجير يساهم في خفض الكوليسترول؟

قد يساعد الجرجير في خفض الكوليسترول، مما يحسن من صحة القلب، وفي دراسة استمرت 10 أيام على فئران مصابة بارتفاع الكوليسترول، أدى العلاج بمستخلص الجرجير إلى خفض الكوليسترول الكلي بنسبة 34%، وخفض الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة 53%.

هل الجرجير يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة؟

تناول الجرجير قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، لأنه غني بمضادات الأكسدة، حيث يحتوي الجرجير على نسبة عالية من المركبات النباتية المعروفة بمضادات الأكسدة، والتي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي جزيئات ضارة تسبب الإجهاد التأكسدي.

ويرتبط الإجهاد التأكسدي بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الجرجير، في الحماية من الإجهاد التأكسدي، مما قد يقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

ما القيمة الغذائية للجرجير؟

يحتوي كوب واحد (34 جرامًا) من الجرجير على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية:

4الكربوهيدرات: 0.4 جرام

البروتين: 0.8 جرام

الدهون: 0 جرام

الألياف: 0.2 جرام

فيتامين أ: 22% من الكمية المرجعية اليومية

فيتامين ج: 24% من الكمية المرجعية اليومية

فيتامين ك: 106% من الكمية المرجعية اليومية

الكالسيوم: 4% من الكمية المرجعية اليومية

المنجنيز: 4% من الكمية المرجعية اليومية