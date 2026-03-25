تورم القدمين لمريض السكر- إليك أسبابه وطرق علاجه

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 62

يتعرض بعض مرضى السكري من تورم القدمين، كعرض من أعراض مرض السكر في الدم، مما يعيق المريض من تأدية مهام يومه بالشكل المثالي المطلوب، مما يُطلب منه الاعتناء بصحته بشكل كبير.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب تورم القدمين لمريض السكري، مع عرض كيفية التخلص والوقاية منه، بحسب "healthline" و"health harvard".

أسباب السكري وتورم القدمين

مرض السكري يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وتراكم السوائل في القدمين والكاحلين والساقين.

ويعرف عن تورم القدمين لمرضى السكري باسم الوذمة، وقد تساعد الجوارب الضاغطة والتمارين الرياضية وبعض العلاجات الأخرى في تخفيف هذا التورم.

ما هي الوزمة؟

الوذمة هي تورم مفرط في القدمين والكاحلين ناتج عن تراكم السوائل في الأنسجة، وقد تكون عامة في الجسم أو موضعية في مكان محدد، ومن الشائع حدوث التورم بعد تناول الأطعمة المالحة أو الجلوس في وضعية واحدة لفترة طويلة، كما قد يعاني البعض منه بسبب التغيرات الهرمونية.

ومع ذلك، ليست هذه هي الأسباب الوحيدة.السكري والتورمالسكري هو حالة لا ينتج فيها الجسم كمية كافية من الإنسولين، وهو هرمون يفرزه البنكرياس لمساعدة الخلايا على امتصاص السكر.

إذا لم يستخدم الجسم الإنسولين بشكل صحيح، تتراكم مستويات عالية من الجلوكوز (السكر) في الدم، وبدون علاج يمكن لهذه المستويات المرتفعة أن تدمر بطانة الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، وهذا الضعف يتسبب في تجمع السوائل في القدمين والكاحلين، مما ينتج عنه التورم.

ما أسباب التورم عامةً؟

يمكن أن يؤدي ارتفاع سكر الدم مع الوقت إلى تلف الأعصاب في الأطراف السفلية وأجزاء أخرى من الجسم، وقد يؤدي ذلك إلى الخدر، مما يجعل من الصعب اكتشاف الإصابات مثل الالتواءات والكسور والجروح.

الالتواءات والكسور غير المعالجة قد تحفز التورم، كما أن الجروح والخدوش غير المعالجة معرضة لخطر العدوى.

لذا، من الضروري لمصابي السكري فحص أقدامهم بانتظام بحثًا عن أي إصابات.وتشمل العوامل الأخرى المرتبطة بالسكري والتي قد تسبب التورم ما يلي:

السمنة.

- القصور الوريدي.

- أمراض القلب.

- مشاكل الكلى.

- الآثار الجانبية للأدوية لبعض الأدوية.

ما علاج تورم القدمين لمرضى السكري؟استخدام الجوارب الضاغطةتساعد في الحفاظ على ضغط مناسب وتحسين الدورة الدموية، يجب ألا تكون ضيقة جدًا لتجنب مفعول عكسي، ولا توضع فوق الجروح المفتوحة.

رفع القدمينارفع قدميك فوق مستوى القلب لمساعدة السوائل على العودة إلى الجسم بدلاً من التجمع في الأسفل.

ممارسة الرياضة بانتظامتعزز الدورة الدموية وتتحكم في سكر الدم. يُنصح بالتمارين التي لا تعتمد على حمل الأوزان مثل السباحة وركوب الدراجات.

إدارة الوزنالحفاظ على وزن معتدل يقلل الضغط على المفاصل ويحمي الأوعية الدموية من التلف.

شرب الماء بانتظامقد يبدو الأمر غريباً، لكن شرب الماء يساعد الجسم على طرد السوائل الزائدة ومنع الجفاف الذي يدفع الجسم لتخزين الماء.

تقليل الملحالصوديوم يزيد من احتباس السوائل، لذا يجب استبدال الملح بالأعشاب مثل الثوم، وإكليل الجبل.

الحركة كل ساعةتجنب الجلوس لفترات طويلة، يفضل المشي لمدة 3 إلى 5 دقائق كل ساعة لتنشيط الدورة الدموية.

مكملات المغنيسيومقد يكون التورم علامة على نقص المغنيسيوم، ويجب استشارة الطبيب قبل تناولها، خاصة لمرضى الكلى لتجنب التراكم السام في الدم.

نقع القدمين في ملح إبسوميساعد كبريتات المغنيسيوم في تخفيف الألم والتورم، مع التأكد من فحص حرارة الماء بيدك أولاً إذا كنت تعاني من اعتلال الأعصاب لتجنب الحروق.

الأسباب الشائعة لتورم القدمين- الحمل- إصابة في القدم أو الكاحل- القصور الوريدي- التهاب الوريد- تجلط الأوردة العميقة- سكتة قلبية- أمراض الكبد- مرض كلوي- عدوى- حالات العظام والأوتار- مشاكل في الجلد وأظافر القدمين