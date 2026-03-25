هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات يستهدف 3 دول خليجية فجر الأربعاء

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تعرضت السعودية والكويت لهجمات بالصواريخ والمسيرات، فجر الأربعاء، فيما أعلنت البحرين تفعيلها صفارات الإنذار، في ظل هجمات متواصلة من إيران مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران يومها السادس والعشرين.

ووفق رصد الأناضول، فقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيانات متتالية اعتراض وتدمير 31 مسيرة في المنطقة الشرقية وصاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية منذ فجر الأربعاء حتى الساعة 04:35 تغ.

وفي الكويت، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وأضافت أنه بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

كما نقلت الوكالة عن الحرس الوطني أنه تمكن من "إسقاط مسيرة و 5 طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها". وفي وقت لاحق أيضا، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي التصدي لصاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وأوضحت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ومن البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذارات، داعية المواطنين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.

تأتي هذه التطورات بينما تواصل طهران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، مهاجمة دول الخليج العربية بصواريخ ومسيرات تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، الأمر الذي تدينه تلك الدول وتطالب مرارا بوقف الاعتداءات.

وتقول طهران إن هذه الهجمات تستهدف "قواعد ومصالح أمريكية" في المنطقة، في إطار ردها على العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون