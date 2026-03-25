طائرات وصواريخ مدمرة تتساقط على أوكرانيا.. هجوم روسي هو الأعنف منذ سنوات

الأربعاء 25 مارس - آذار 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تصعيد غير مسبوق، شنت روسيا هجوماً جوياً واسعاً على أوكرانيا مستخدمة أكثر من ألف طائرة مسيّرة خلال 24 ساعة، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع الحرب، مخلفة قتلى ودماراً واسعاً في عدة مدن.

ووفق مسؤولين أوكرانيين، استهدفت الهجمات مناطق متفرقة، بينها مدينة لفيف التاريخية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، في مؤشر على اتساع رقعة الاستهداف لتشمل مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة.

وأسفرت الضربات عن مقتل عدد من المدنيين، بينهم ضحايا في مدن غرب ووسط البلاد، كما طالت الغارات مستشفى للولادة ومبانٍ سكنية، وسط حالة من الذعر بين السكان.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصف الهجوم بأنه "انحطاط مطلق"، متهماً موسكو بتصعيد الحرب وعدم وجود أي نية لإنهائها، ومتوعداً برد حاسم على هذه الضربات.

وفي لفيف، شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من مبانٍ سكنية قرب مواقع تاريخية، فيما هرع السكان إلى الكنائس والملاجئ هرباً من القصف، بينما واصلت فرق الإطفاء والإنقاذ عملها وسط الدمار.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجوم يُعد من الأكبر على الإطلاق، خاصة أنه نُفذ في وضح النهار، وهو أمر نادر منذ بداية الحرب، مشيرة إلى إطلاق مئات المسيّرات خلال ساعات قليلة فقط.

ويعكس هذا التصعيد، بحسب مراقبين، تحوّلاً خطيراً في طبيعة الهجمات الروسية، في وقت تتواصل فيه الحرب منذ أكثر من أربع سنوات، مخلفة مئات الآلاف من الضحايا ودماراً واسعاً في البلاد.