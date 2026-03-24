مشائخ ووجهاء من خمس محافظات يدينون الهجوم على قيادي إصلاحي ويطالبون بملاحقة الجناة

الثلاثاء 24 مارس - آذار 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

أدان مشائخ ووجهاء من خمس محافظات يمنية، الثلاثاء، هجوماً مسلحاً استهدف قيادياً في حزب التجمع اليمني للإصلاح ومرافقيه، مطالبين بسرعة ملاحقة الجناة وتعزيز الإجراءات الأمنية، بحسب بيان.

وقال البيان الصادر عن مشائخ ووجهاء من أمانة العاصمة وصنعاء والمحويت والحديدة وريمة " وصل مأرب برس " إن الهجوم، الذي وقع يوم 18 مارس/آذار الجاري، استهدف عادل الروحاني وخمسة من مرافقيه، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة الآخرين بجروح خطيرة.

وأضاف أن مشائخ ووجهاء المحافظات الخمس عقدوا لقاءً قبلياً لبحث تداعيات الحادث، معبرين عن “استنكارهم الشديد” لما وصفوه بالجريمة الإرهابية، ومؤكدين أن مثل هذه الهجمات تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار وتقوض السلم المجتمعي.

وأشار البيان إلى أن استهداف الشخصيات العامة “يستهدف النسيج الاجتماعي ويهدد حالة الاستقرار”، محذراً من أن هذه الحوادث قد تؤدي إلى زعزعة الأمن في المناطق الواقعة خارج سيطرة جماعة الحوثي، بما في ذلك محافظة مأرب التي تُعد مركزاً رئيسياً للحكومة المعترف بها دولياً.

ودعا المجتمعون السلطات المختصة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، خصوصاً على الطرق الدولية وخطوط النقل، لضمان سلامة المسافرين والحد من الأنشطة الإجرامية، مطالبين في الوقت ذاته بسرعة استكمال التحقيقات الجارية وكشف هوية المنفذين ومن يقف وراءهم.

كما أعلن البيان تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة من ممثلين عن المحافظات الخمس، بهدف التواصل مع الجهات الرسمية ومتابعة سير التحقيقات، إلى جانب تنسيق أي خطوات مستقبلية مرتبطة بالقضية.

ودعا مشائخ ووجهاء القبائل في عموم اليمن إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما وصفوه بالإرهاب، مؤكدين أهمية الدور القبلي في دعم جهود الدولة في فرض الأمن والاستقرار، كما حثوا قبائل محافظة مأرب على اتخاذ موقف حازم تجاه أي أنشطة تهدد الأمن العام.

وأشاد البيان بجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين، مؤكداً أن التعاون بين الدولة والمجتمع المحلي يمثل عاملاً حاسماً في مواجهة التحديات الأمنية.