مكتب الحوثيين في بغداد يمارس ابتزازاً مالياً بحق يمنيين مقابل تصاريح الإقامة ويحول معاملات الإقامة إلى سمسرة

الثلاثاء 24 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 147

قال صحفي عراقي إن أفراداً مرتبطين بمكتب تابع لما يسمى جماعة الحوثي" في بغداد متهمون بابتزاز يمنيين مقيمين في العراق وطلب مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات الإقامة، في ظل تشديد حكومي على منح الإقامات للوافدين.

وذكر الصحفي عثمان المختار في منشور على منصة "إكس" رصده محرر مأرب برس "أن جالية يمنية تقيم منذ سنوات في مدن عراقية مختلفة، لكنها تواجه صعوبات متزايدة بعد تشديد وزارة الداخلية العراقية إجراءات الإقامة.

وأضاف أن مكتب ممثلية تابع للجماعة في بغداد "تحول إلى جهة سمسرة"، مشيراً إلى أن الحصول على الإقامة قد يتطلب دفع نحو ألف دولار.

واتهم المختار أشخاصاً، من بينهم أبو إدريس الشرفي وفضل الشرفي وشخص آخر يدعى كمال الحوثي، بالضلوع في تحصيل أموال من يمنيين، معظمهم من ذوي الدخل المحدود، مقابل تسهيل معاملاتهم في الدوائر الرسمية.

ويأتي ذلك في وقت تشدد فيه وزارة الداخلية العراقية إجراءات منح الإقامة للوافدين، وهو ما يقول مراقبون إنه قد يدفع بعض المقيمين إلى اللجوء لوسطاء غير رسميين لتسريع معاملاتهم.

وتوجد جالية يمنية في العراق منذ سنوات، موزعة على عدة مدن، وتعتمد في جزء كبير منها على أعمال يومية ومهن بسيطة لتأمين سبل المعيشة.