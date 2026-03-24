عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي يقوم بزيارة مفاجئة إلى جمارك منفذ الوديعة

الثلاثاء 24 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 282

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي إن السلطات تعمل على تحسين أداء العمل الجمركي في منفذ الوديعة البري، في إطار جهود لتعزيز الإيرادات وتسهيل حركة التجارة.

وأضاف الخنبشي أنه اطّلع خلال زيارة ميدانية على سير العمل في جمارك المنفذ، ومستوى الأداء والتحديات التي تواجه انسيابية حركة البضائع والمسافرين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

كما استمع إلى عرض من مدير عام جمارك المنفذ، عبدالحق لحسن، حول إجراءات دخول وخروج المواطنين، وآليات تسهيل مرور السلع، ومستوى الإيرادات الجمركية.

وأشار الخنبشي إلى أهمية تبسيط الإجراءات الجمركية وتذليل العقبات التي تعيق حركة التجارة، مؤكداً ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد أن السلطة المحلية في حضرموت تولي اهتماماً بتطوير العمل في المنافذ، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز الموارد العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.