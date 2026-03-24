وزير الثقافة: ملتقى الفنانين والأدباء سندٌ للمعركة الوطنية وترسيخ الوعي الجمهوري في مواجهة الحوثي

أشاد وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، بالدور الذي يضطلع به ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين في دعم المعركة الوطنية وتعزيز الوعي الجمهوري، وذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي، في اللقاء العيدي السنوي للملتقى الذي عُقد في مدينة مأرب بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأكد دماج أن الملتقى يمثل نموذجاً فاعلاً في توظيف العمل الثقافي لخدمة قضايا الوطن، مشيداً بإسهامات أعضائه في إسناد الجيش والمقاومة ورفع المعنويات، وترسيخ قيم الجمهورية في مواجهة ميليشيا الحوثي.
ونوه الوزير دماج بالأهمية الاستراتيجية والتاريخية لمحافظة مأرب، مثمناً صمود أبنائها وتضحياتهم في المعركة الوطنية.
شهد اللقاء حضوراً واسعاً لمبدعين ومثقفين وشخصيات اجتماعية، وتخللته فقرات فنية وأدبية متنوعة، إلى جانب نقاشات حول واقع العمل الثقافي وتحدياته وآفاق تطويره بما يخدم المسار الوطني.