عاجل: مركز الإنذار المبكر يحذّر من السيول والعواصف في عدة محافظات

الثلاثاء 24 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى والمناطق القريبة المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية وأرخبيل سقطرى.



كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً إلى غائم، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية على المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً وتمتد شرقاً حتى أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة، ومعتدل نهاراً وبارد إلى شديد البرودة ليلاً والصباح الباكر، والرياح معتدلة.



وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الثلاثاء، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 31 / 25 - المكلا 30 / 25 - الحديدة 30 / 26 - سقطرى 33 / 23 - المخا 30 / 26 - الغيضة 29 / 23 - زنجبار 31 / 24 - لحج 32 / 22 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 31 / 19 - مأرب 28 / 18 - عتق 29 / 20 - بيحان 29 / 18 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 25 / 11 - تعز 26 / 15 - ذمار 23 / 10 - الضالع 25 / 14 - إب 23 / 15 - البيضاء 24 / 13 .



وحذّر المركز، الاخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وفي الوديان ومن العواصف الرعدية ومن السير في الطرق الطينية الزلقة.



فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الثلاثاء، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وفي السواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب خفيف الموج، وفي خليج عدن خفيف إلى معتدل الموج، وفي البحر الأحمر معتدل الموج.



وحذّر المركز، الاخوة الصيادين ومرتادي البحر على سواحل بلادنا الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون ومياهنا الإقليمية في غرب خليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر.