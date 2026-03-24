الجيش الاسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة السورية وينشر حواجز لتفتيش المدنيين

الثلاثاء 24 مارس - آذار 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 160

أفادت مصادر أهلية في محافظة القنيطرة بتوغل الجيش الإسرائيلي في ريف محافظة القنيطرة وإقامته حواجز لتفتيش المدنيين في قرية الصمدانية الشرقية ومفرق كسارات جباثا الخشب.

ووفقا للمصادر قامت دورية عسكرية إسرائيلية بمداهمة أحد المنازل في قرية الصمدانية الشرقية وأقامت حاجز تفتيش داخل البلدة عمد من خلاله الجنود الإسرائيليون إلى التدقيق في هويات المدنيين بعد المبالغة في تفتيشهم.

وأضافت ذات المصادر أن الجيش الإسرائيلي أقام حاجزا عسكريا مؤقتا عند مفرق كسارات جباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالية بعدما تمركزت 4 آليات عسكرية فيه وباشرت بمراقبة حركة السير وتفتيش السيارات على الطريق الواصل بين القرى الحدودية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر الأمني والترقب من قبل المواطنين الذين يخشون من أي تصعيد ميداني محتمل عقب التوغلات الإسرائيلية المستمرة واليومية ضمن الأراضي السورية في ريف القنيطرة وتكثيف عمليات الرصد والمراقبة التي تطال القرى والبلدات القريبة من الشريط الحدودي مع الجولان السوري.

ومساء أمس الاثنين وعقب عملية توغل في المنطقة قامت دورية من الجيش الإسرائيلي باعتقال 4 شبان عند سد المنطرة بريف القنيطرة الأوسط، أفرجت لاحقا عن ثلاثة منهم فيما تم اقتياد الشاب الرابع إلى جهة مجهولة ولم يعرف مصيره حتى الآن