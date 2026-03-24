انفجار عنيف يهز مصفاة نفط في تكساس الامريكية .. وتحذيرات عاجلة للسكان بالاحتماء

شهدت ولاية تكساس الأمريكية، الثلاثاء، انفجاراً قوياً داخل مصفاة نفط في مدينة بورت آرثر، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عاجلة للسكان بضرورة البقاء داخل منازلهم حفاظاً على سلامتهم.
وأفادت تقارير محلية بأن الانفجار وقع في مصفاة تابعة لشركة فاليرو، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة، مصحوبة بعمود ضخم من الدخان الأسود، فيما أكد سكان المناطق المجاورة أنهم سمعوا دوي انفجار عنيف تسبب في اهتزاز النوافذ.
وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن حريقاً اندلع في إحدى وحدات المصفاة، مشيرة إلى أنه تم التأكد من سلامة جميع الموظفين، وأن فرق الطوارئ تتعامل مع الحادث، مع التأكيد على أن سلامة العاملين تأتي في صدارة الأولويات.
من جانبها، أعلنت إدارة الطوارئ في بورت آرثر فرض إجراءات احترازية تشمل البقاء في المنازل ضمن نطاق واسع حول موقع الحادث، في ظل مخاوف من تداعيات الانفجار وانتشار الأدخنة.
وتُعد المصفاة واحدة من المنشآت النفطية المهمة في المنطقة، حيث يعمل فيها نحو 800 موظف، وتختص بمعالجة النفط الخام الثقيل وتحويله إلى مشتقات حيوية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.