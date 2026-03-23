صحف عبرية: ارتباك أمريكي–إسرائيلي وتباينات بين ترامب ونتنياهو.. خيارات واشنطن في مواجهة إيران أحلاهما مرّ

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تعقّد موقف الولايات المتحدة و"إسرائيل" في الحرب مع إيران، في ظل عجز واضح عن تحقيق أهداف حاسمة وتصاعد المخاطر العسكرية والاقتصادية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن واشنطن تواجه صعوبة في بلورة آليات فعالة لكسر ما تصفه بـ"الحصار الإيراني" على مضيق هرمز، في وقت يجد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه عالقًا بين خيارين أحلاهما مرّ: إما التصعيد الذي قد يجرّ إلى حرب طويلة ومكلفة، أو التراجع مع ما يحمله من تداعيات سياسية.

في المقابل، تؤكد طهران أن المضيق لم يُغلق بقرار مباشر، بل نتيجة تداعيات الحرب التي تقول إن الولايات المتحدة و"إسرائيل" أشعلتاها في المنطقة.

من جهتها، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن إيران تمسك بزمام المبادرة في مسار المواجهة، عبر فرض إيقاع العمليات، بينما تكتفي واشنطن و"تل أبيب" بردود الفعل، ما يعمّق حالة الارتباك لديهما.

وأضافت الصحيفة أن التباينات بدأت تظهر بوضوح بين الجانبين، حيث يسعى ترامب إلى إيجاد مخرج من الحرب، في حين يدفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نحو استمرارها، لأسباب وصفتها بـ"الخاصة".

وفي ظل هذا التباين، تتزايد التقديرات داخل الأوساط الإسرائيلية بشأن اقتراب مرحلة تبادل الاتهامات بين الحليفين، مع استمرار الحرب التي دخلت مرحلة استنزاف مفتوحة، دون أفق واضح للحسم.