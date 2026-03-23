نيويورك تايمز: خطة إشعال تمرد في إيران كانت وهماً إسرائيلياً تبنّاه ترامب

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

عدد القراءات 78

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن خطة إسرائيل لإشعال تمرد في إيران بهدف إسقاط النظام الحاكم كانت "وهما"، وإن تفاؤل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الخطة رغم الواقع الميداني كان "خاطئا".

وأوضحت الصحيفة، الأحد، في تحليل استند إلى مسؤولين كبار أمريكيين وإسرائيليين لم تسمِّهم، أسباب عدم تحول خطط "إشعال تمرد في إيران إلى واقع".

وأشارت إلى وجود أخطاء في تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية، إلى جانب التفاؤل الأمريكي غير المرتبط بالوضع على الأرض.

وبحسب الصحيفة، قدَّم جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" خطة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقوم على إشعال انتفاضة داخل إيران تؤدي إلى سقوط النظام.

وعرض رئيس الموساد ديفيد بارنياع خطة شاملة على نتنياهو قبل بدء الهجمات، تضمنت إمكانية تحريك معارضين إيرانيين خلال أيام قليلة من اندلاع الحرب، ما قد يؤدي إلى موجة تمردات أوسع تسهم في انهيار النظام، وفقا للصحيفة.

وتضمنت الخطة في بدايتها اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جانب تنفيذ سلسلة عمليات استخباراتية تهدف إلى تشجيع تغيير النظام وتهيئة الأرضية لانتفاضة جماهيرية تنهي الحرب سريعا.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو تبنى هذه الخطة، وعول على التفاؤل الذي أبداه الموساد في إقناع ترامب بها.

ولفتت إلى أن بعض كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية أبدوا شكوكهم حول "قابلية تنفيذ" هذه الخطة، مؤكدين أن الواقع الميداني لا يتطابق معها، رغم تفاؤل القيادتين الأمريكية والإسرائيلية.

وأضافت أنه بحلول الأسبوع الثالث من الحرب، خلصت تقييمات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية إلى أن "النظام الثيوقراطي في إيران ضعُف، لكنه ما زال قائما ويواصل عمله".

وبحسب التحليل تبيَّن أن الاعتقاد بإمكانية إشعال تمرد واسع في إيران كان "وهما".

وأعرب نتنياهو عن خيبة أمله من عدم تحقق وعود الموساد، مشيرا خلال اجتماع أمني بعد أيام من بدء الهجمات إلى أن ترامب قد يقرر إنهاء الحرب في أي لحظة، وأن عمليات الموساد لم تحقق نتائج بعد.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.