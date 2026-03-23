ملتقى الأدباء والفنانين يضيء مأرب بالقصائد والزوامل في مواجهة الطمس الحوثي خلال لقائه العيدي

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

نظم ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين، اللقاء العيدي السنوي لأعضائه في مدينة مأرب بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمشاركة واسعة من المبدعين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية. وفي مستهل اللقاء، تبادل الحاضرون التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، مستعرضين جملة من القضايا المتصلة بالشأن الثقافي والوطني.

وخلال اللقاء، ألقى وزير الثقافة والسياحة، مطيع دماج، كلمة عبر الاتصال المرئي، حيا فيها صمود محافظة مأرب ونضال أبنائها وتضحياتهم الجسيمة، مشيداً بالدور الريادي للفنانين والأدباء في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري وإسناد أبطال الجيش والمقاومة ورفع معنوياتهم.

وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية والتاريخية التي تمثلها مأرب، مشدداً على أن القطاع الثقافي بمختلف فنونه ومستوياته يعد ركيزة أساسية وجبهة موازية في المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية.

ودعا الوزير دماج إلى ضرورة إعادة الثقافة إلى دائرة الاهتمام الرسمي للدولة، منوهاً بعمق الثقافة اليمنية الضاربة جذورها في التاريخ منذ آلاف السنين، ومؤكداً أن مأرب بأمس الحاجة اليوم لحماية موروثها الحضاري وتراثها الإنساني.

كما حث الأدباء والمثقفين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في صون الهوية اليمنية وحماية التراث الوطني من محاولات الطمس والتحريف، مشيراً إلى أن المعركة الوطنية تهدف أساساً إلى استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ قيم الجمهورية.

تخلل اللقاء برنامج فني وأدبي متنوع، شمل إلقاء قصائد شعرية وتقديم وصلات من الفلكلور الشعبي والزوامل التي عكست ثراء الموروث اليمني.

كما شهدت الفعالية نقاشات ومشاركات لعدد من أعضاء الملتقى، استعرضوا خلالها همومهم وطموحاتهم، إضافة إلى تطلعاتهم لبرامج وأعمال إبداعية مستقبلية تخدم المسار الثقافي والوطني.