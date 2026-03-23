مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يحذّر من السيول والعواصف الرعدية في عدة محافظات

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الإثنين، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس غائم، مع احتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الجنوبية الشرقية والمناطق المحاذية لها، ومعتدل الحرارة بشكل عام، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية الغربية وجزيرة ميّون تعمل على إثارة الرمال والأتربة.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، جاف ومغبّر، ومعتدل نهاراً وبارد ليلاً والصباح الباكر، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تشكّل الضباب وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصحبها حبات البرد على أجزاء من المرتفعات الشمالية والشمالية الغربية، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، صحو وجاف، ومعتدل نهاراً وبارد ليلاً والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الإثنين، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 29 / 25 - المكلا 28 / 24 - الحديدة 31 / 26 - سقطرى 33 / 23 - المخا 30 / 26 - الغيضة 31 / 22 - زنجبار 30 / 23 - لحج 30 / 22 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 36 / 16 - مأرب 34 / 19 - عتق 33 / 19 - بيحان 35 / 20 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 23 / 14 - تعز 23 / 17 - ذمار 22 / 11 - الضالع 25 / 15 - إب 21 / 14 - البيضاء 24 / 13 .

وحذّر المركز، الاخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وفي الوديان، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها ومن الانزلاقات الصخرية .. مهيباً بهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطرها .. محذّراً الاخوة سائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار على المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الإثنين، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى خفيف الموج، وفي السواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن خفيف إلى معتدل الموج، وفي البحر الأحمر معتدل الموج.

وحذّر المركز، الاخوة الصيادين ومرتادي البحر في سواحل بلادنا الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون ومياهنا الإقليمية غرب خليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر.