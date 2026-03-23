مسؤول إعلامي: أصحاب الجلالة ذاكرة مهنة في زمن الفوضى الرقمية… ووزارة الإعلام مطالَبة بتبني المشروع وهو عمل استثنائي يستحق التوثيق

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 217

دعا مسؤول إعلامي يمني إلى تكريم القائمين على سلسلة "أصحاب الجلالة" الصحفية، التي نشرها موقع "يمن ديلي نيوز"، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مهنيًا بارزًا يستحق الدعم والبناء عليه.

وقال مستشار وزير الصناعة والتجارة، مدير إذاعة الاتحادية، محمد الجماعي، في منشور على منصة "إكس" رصده محرر مأرب برس" إن هذه المبادرة تستوجب تكريمًا ماديًا ومعنويًا من قبل وزارة الإعلام، إلى جانب تبنيها كمشروع توثيقي عبر نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات إعلامية متخصصة.

وأضاف الجماعي أنه تابع السلسلة عن قرب، معتبرًا أن ما قُدم فيها "لم يكن مجرد محتوى"، بل جهدًا يعيد تعريف قيمة الصحفي في زمن ما وصفه بـ"الفوضى الرقمية".

وأشار إلى أن العمل الذي أنجزه فريق الموقع، وبصورة خاصة الصحفي عدنان الشهاب خلال ثلاثين يومًا، يُعد "استثنائيًا بكل المقاييس"، لافتًا إلى أن كل مادة مرت بسلسلة عمليات تحرير دقيقة داخل "مطبخ تحرير احترافي"، بدءًا من اختيار الشخصيات وحتى النشر.

كما دعا إلى استثمار هذا العمل إعلاميًا من خلال إنتاج مواد مرئية تسهم في توسيع انتشاره، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل "ذاكرة مهنة" ينبغي الحفاظ عليها وتعزيزها.

وختم الجماعي بالإشادة برئيس تحرير الموقع فؤاد العلوي وفريق العمل، معتبرًا أن التجربة تستحق التقدير والتطوير.