آخر الاخبار

مسؤول إعلامي: أصحاب الجلالة ذاكرة مهنة في زمن الفوضى الرقمية… ووزارة الإعلام مطالَبة بتبني المشروع وهو عمل استثنائي يستحق التوثيق البادية تختتم تدخلاتها الرمضانية: أكثر من 135 ألف مستفيد في ثماني محافظات تراجع ملحوظ في أسعار الذهب في اليمن إحصائيات مخيفة تكشف حجم الكارثة المرورية في اليمن خلال الشهر الكريم .. مئات الضحايا في الطرقات سيول جارفة تقطع الطريق الدولي بين عدن وحضرموت وتخلّف أضراراً واسعة في أبين والأهالي يطالبون بإنقاذ عاجل علامات تشير لوجود مشكلة في الجهاز التنفسي احذرها طنين الأذن عند الاستيقاظ من النوم- طبيب يوضح أسبابه وعلاجه مفاجأة طبية.. نتائج أولية تبشّر بعلاج جديد للسكري والسرطان ترامب يُفجّر مفاجأة بعد محادثات مثمرة مع إيران انهيار مفاجئ للذهب… خسائر قاسية تهز الأسواق العالمية

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب في اليمن

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 362

تراجع سعر جنيه الذهب في صنعاء اليوم الإثنين 23 مارس 2026 الى

شراء: ٥٢٠,٠٠٠ ريال

بيع: ٥٣٢,٠٠٠ ريال

فيما سجل جرام الذهب عيار ٢١:

شراء: ٦٣,٥٠٠ ريال

بيع: ٦٧,٠٠٠ ريال

وفي عدن بلغ سعر جنيه الذهب:

شراء: ١,٥٢٢,٧٠٠ ريال

بيع: ١,٥٥٨,٠٠٠ ريال

وسجل جرام الذهب عيار ٢١:

شراء: ١٨٧,٤٠٠ ريال

بيع: ١٩٦,٤٠٠ ريال

وتراجعت أسعار الذهب عالميا بأكثر من 8% اليوم الاثنين ليصل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بعدما سجل الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو 43 عاماً، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن التضخم وعزز توقعات رفع أسعار الفائدة عالمياً.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 6.3% إلى 4203.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش ليواصل خسائره للجلسة التاسعة على التوالي.

وانخفض سعر الذهب بأكثر من 8% إلى 4097.99 دولار في وقت سابق من الجلسة، مسجلاً أدنى مستوى منذ 24 نوفمبر الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وانخفض الذهب بأكثر من 10% الأسبوع الماضي، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ فبراير 1983، وتراجع بنحو 25% عن ذروته القياسية البالغة 5594.82 دولار للأونصة التي سجلها في 29 يناير الماضي.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 8.1% إلى 4205.10 دولار.

الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول