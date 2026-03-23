تراجع ملحوظ في أسعار الذهب في اليمن

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تراجع سعر جنيه الذهب في صنعاء اليوم الإثنين 23 مارس 2026 الى

شراء: ٥٢٠,٠٠٠ ريال

بيع: ٥٣٢,٠٠٠ ريال

فيما سجل جرام الذهب عيار ٢١:

شراء: ٦٣,٥٠٠ ريال

بيع: ٦٧,٠٠٠ ريال

وفي عدن بلغ سعر جنيه الذهب:

شراء: ١,٥٢٢,٧٠٠ ريال

بيع: ١,٥٥٨,٠٠٠ ريال

وسجل جرام الذهب عيار ٢١:

شراء: ١٨٧,٤٠٠ ريال

بيع: ١٩٦,٤٠٠ ريال

وتراجعت أسعار الذهب عالميا بأكثر من 8% اليوم الاثنين ليصل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بعدما سجل الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو 43 عاماً، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن التضخم وعزز توقعات رفع أسعار الفائدة عالمياً.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 6.3% إلى 4203.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش ليواصل خسائره للجلسة التاسعة على التوالي.

وانخفض سعر الذهب بأكثر من 8% إلى 4097.99 دولار في وقت سابق من الجلسة، مسجلاً أدنى مستوى منذ 24 نوفمبر الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وانخفض الذهب بأكثر من 10% الأسبوع الماضي، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ فبراير 1983، وتراجع بنحو 25% عن ذروته القياسية البالغة 5594.82 دولار للأونصة التي سجلها في 29 يناير الماضي.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 8.1% إلى 4205.10 دولار.