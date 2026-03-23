مسؤول إعلامي: أصحاب الجلالة ذاكرة مهنة في زمن الفوضى الرقمية… ووزارة الإعلام مطالَبة بتبني المشروع وهو عمل استثنائي يستحق التوثيق البادية تختتم تدخلاتها الرمضانية: أكثر من 135 ألف مستفيد في ثماني محافظات تراجع ملحوظ في أسعار الذهب في اليمن إحصائيات مخيفة تكشف حجم الكارثة المرورية في اليمن خلال الشهر الكريم .. مئات الضحايا في الطرقات سيول جارفة تقطع الطريق الدولي بين عدن وحضرموت وتخلّف أضراراً واسعة في أبين والأهالي يطالبون بإنقاذ عاجل علامات تشير لوجود مشكلة في الجهاز التنفسي احذرها طنين الأذن عند الاستيقاظ من النوم- طبيب يوضح أسبابه وعلاجه مفاجأة طبية.. نتائج أولية تبشّر بعلاج جديد للسكري والسرطان ترامب يُفجّر مفاجأة بعد محادثات مثمرة مع إيران انهيار مفاجئ للذهب… خسائر قاسية تهز الأسواق العالمية
حصدت حوادث السير التي شهدتها المناطق والمحافظات المحررة خلال شهر رمضان المبارك حياة 74 شخصا، فيما أصيب جراءها 332 آخرين؛ وصفت إصابة 138 منهم بالبليغة، وبلغت خسائرها المادية 137 مليون و 224 ألف ريال.
وأوضحت إحصائية مرورية أعدت من واقع البلاغات والتقارير المرورية المرفوع عبر الإدارة العامة للقيادة والسيطرة أن الفترة نفسها شهدت وقوع 324 حادثة سير في عموم المناطق والمحافظات المحررة موزعة بين 154 حادثة صدام مركبات، و 107 حوادث دهس مشاة، و 37 حادثة انقلاب مركبات، و8 حوادث سقوط من على مركبة ، و 13 حادثة ارتطام بجسم ثابت،و 5 حوادث حريق مركبات .
ووفقا للإحصائية فقد ضبطت فروع شرطة السير بالمحافظات المحررة خلال شهر رمضان المبارك 12195 مخالفة مرورية و تجاوزا للقواعد والقوانين واللوائح والإشارات المرورية وعرقلة انسيابية الحركة والإخلال بالسلامة وشروطها، وكانت جميعها تشكل مخاطر حقيقية على أروح وممتلكات مستخدمي الطريق و ترتقي لارتكاب حوادث سير محتملة..
وأرجعت شرطة السير الحوادث المرورية التي شهدها الشهر الكريم إلى تجاوز السرعة المحددة؛ والتجاوزات الخاطئة والخطرة، وعكس مسارات السير، والوقوف المتكرر في وسط الطريق، والانشغال بغير الطريق ، وإهمال الصيانة للمركبات، بالإضافة إلى إهمال مستخدمي الطريق لشروط سلامة وأمن العبور بالطرقات، ولدراجات النارية دورها الكبير بارتكاب الحوادث المرورية بمخالفتها قواعد وقوانين المرور، وكذلك قيادة الأطفال وصعف المهارة بالقيادة.