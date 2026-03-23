إحصائيات مخيفة تكشف حجم الكارثة المرورية في اليمن خلال الشهر الكريم .. مئات الضحايا في الطرقات

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 286

حصدت حوادث السير التي شهدتها المناطق والمحافظات المحررة خلال شهر رمضان المبارك حياة 74 شخصا، فيما أصيب جراءها 332 آخرين؛ وصفت إصابة 138 منهم بالبليغة، وبلغت خسائرها المادية 137 مليون و 224 ألف ريال.

وأوضحت إحصائية مرورية أعدت من واقع البلاغات والتقارير المرورية المرفوع عبر الإدارة العامة للقيادة والسيطرة أن الفترة نفسها شهدت وقوع 324 حادثة سير في عموم المناطق والمحافظات المحررة موزعة بين 154 حادثة صدام مركبات، و 107 حوادث دهس مشاة، و 37 حادثة انقلاب مركبات، و8 حوادث سقوط من على مركبة ، و 13 حادثة ارتطام بجسم ثابت،و 5 حوادث حريق مركبات .

ووفقا للإحصائية فقد ضبطت فروع شرطة السير بالمحافظات المحررة خلال شهر رمضان المبارك 12195 مخالفة مرورية و تجاوزا للقواعد والقوانين واللوائح والإشارات المرورية وعرقلة انسيابية الحركة والإخلال بالسلامة وشروطها، وكانت جميعها تشكل مخاطر حقيقية على أروح وممتلكات مستخدمي الطريق و ترتقي لارتكاب حوادث سير محتملة..

وأرجعت شرطة السير الحوادث المرورية التي شهدها الشهر الكريم إلى تجاوز السرعة المحددة؛ والتجاوزات الخاطئة والخطرة، وعكس مسارات السير، والوقوف المتكرر في وسط الطريق، والانشغال بغير الطريق ، وإهمال الصيانة للمركبات، بالإضافة إلى إهمال مستخدمي الطريق لشروط سلامة وأمن العبور بالطرقات، ولدراجات النارية دورها الكبير بارتكاب الحوادث المرورية بمخالفتها قواعد وقوانين المرور، وكذلك قيادة الأطفال وصعف المهارة بالقيادة.