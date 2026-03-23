سيول جارفة تقطع الطريق الدولي بين عدن وحضرموت وتخلّف أضراراً واسعة في أبين والأهالي يطالبون بإنقاذ عاجل

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

تسببت سيول مفاجئة اجتاحت مديرية أحور بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، خلال الساعات الماضية، في قطع الطريق الدولي الحيوي الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، ما أدى إلى توقف تام لحركة مرور المركبات وتعطل تنقل المسافرين.

وأفادت مصادر محلية لموقع مأرب برس "بأن تدفق المياه في وادي أحور أدى إلى ارتفاع منسوب السيول بشكل كبير، ما حال دون تمكن الشاحنات والمركبات من العبور، وسط مخاوف من استمرار تدفق المياه خلال الساعات المقبلة.

وأعاقت السيول حركة المسافرين القادمين من حضرموت وعدن ودول الخليج، إضافة إلى تنقل المواطنين من المناطق المجاورة، في ظل توقف كامل للطريق الذي يُعد من أهم الطرق البرية في البلاد.

ودعت السلطات المحلية السائقين إلى توخي الحذر الشديد والامتناع عن محاولة عبور الوادي، مؤكدة أن المجازفة في ظل الظروف الراهنة تشكل خطراً كبيراً على الأرواح والممتلكات. كما أصدرت توجيهات للنقاط الأمنية في جانبي الوادي بمنع مرور المركبات بشكل كامل إلى حين انخفاض منسوب المياه.

في السياق، تسببت السيول الجارفة التي شهدتها منطقة حصن محمد غرب وادي أحور في أضرار واسعة، حيث جرفت مئات من مناحل النحالين وغمرت عدداً من منازل المواطنين، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة في الممتلكات.

وقال سكان محليون لمراسل مأرب برس" إن السيول جاءت بشكل مفاجئ، ولم تشهد المنطقة مثلها منذ عقود، مشيرين إلى أنها دمرت مصادر دخلهم، خصوصاً النحالين الذين فقدوا مناحلهم التي تمثل مصدر رزقهم الرئيسي.

وجاءت هذه السيول عقب هطول أمطار غزيرة على جبال وصحاري المديرية، ما أدى إلى تدفق سيول قوية اجتاحت الوادي والمناطق المجاورة.

وطالب الأهالي السلطات المحلية والمنظمات الإغاثية بالتدخل العاجل لتعويض المتضررين وتقديم المساعدات الإنسانية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السكان.