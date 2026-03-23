علامات تشير لوجود مشكلة في الجهاز التنفسي احذرها

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

قد تظهر بعض الأعراض المزعجة على الأشخاص التي تشير إلى وجود مشكلة في الجهاز التنفسي، مما يستوجب استشارة الطبيب المختص فور ظهور الأعراض وذلك للحد من تفاقمها.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز العلامات التي تشير إلى وجود مشكلة في الجهاز التنفسي وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic".

علامات وجود مشكلة في الجهاز التنفسي

1- ضيق التنفس

ضيق التنفس من أكثر العلامات شيوعًا لوجود مشكلة في الجهاز التنفسي، وبالتالي فهي تشير إلى عدم الحصول على ما يكفي من الهواء مما يحفز مراكز التنفس في الدماغ لزيادة سرعة وعمق التنفس، وبالتالي فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص عند استمرار العرض.

2- السعال المزمن

يعتبر السعال هو رد فعل دفاعي لتنظيف الممرات الهوائية ولكن يكون السعال خطير إذا استمر فترة طويلة تزيد عن 5 أسابيع أو مصحوب ببلغم أو عند زيادة شدته أثناء الليل.

3- الصفير عند التنفس

يمكن أن يحدث الصفير أثناء التنفس نتيجة ضيق في الممرات الهوائية بسبب التهاب أو تجمع سوائل أو تشنج في العضلات، وبالتالي فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص في حالة استمرار العرض فترة طويلة دون تحسن.

4- ألم الصدر

قد يكون ألم الصدر علامة على وجود مشكلة في الجهاز التنفسي وبالتالي فإن الطبيب وحده من يحدد السبب لظهور الأعراض سواء الجهاز التنفسي أو مشكلة في القلب وذلك بعد التشخيص الدقيق بالكشف السريري وبعض الفحوصات.

كيف تكتشف مشاكل الجهاز التنفسي؟

أوضح الدكتور أحمد عبد الحفيظ، استشاري الأمراض الصدرية والحساسية، أن مشاكل الجهاز التنفسي يتم اكتشافها من خلال الفحص تحت إشراف الطبيب المختص وذلك للتعرف على وجود مشكلة داخل الرئتين أو الشعب الهوائية أم لا، ،ذلك لأن ضيق التنفس قد يكون عرض للكثير من الأمراض ومن ثم يجب الحرص على المتابعة مع الطبيب تجنبًا لأي مضاعفات صحية قد تصل إلى الجلطات