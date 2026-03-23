طنين الأذن عند الاستيقاظ من النوم- طبيب يوضح أسبابه وعلاجه

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

ما سبب طنين الأذن عند الاستيقاظ؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص على محرك بحث جوجل، رغبة في معرفة أبرز أسباب طنين الأذن عند القيام من النوم.

في هذا السياق، يوضح الكونسلتو أسباب طنين الأذن عند الاستيقاظ وطرق التعامل معه، وفقًا لما ذكره الدكتور جمال المشد، أستاذ جراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة.

ما هي أسباب طنين الأذن بعد الاستيقاظ من النوم؟

سبب طنين الأذن عند الاستيقاظيشير المشد إلى أن طنين الأذن عند الاستيقاظ غالبًا ما يكون مرتبطًا بعدة عوامل، من أبرزها:

تراكم شمع الأذن الذي يضغط على طبلة الأذن أو الأعصاب السمعية.التعب والإرهاق والتوتر النفسي.التعرض لضوضاء مرتفعة في اليوم السابق.

ما هو المرض الذي يسبب طنين الأذن؟

حذر من التهاون مع طنين الأذن، لأنه أحيانًا يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض، منها:

مشاكل في الأذن الداخلية مثل التهاب القوقعة أو فقدان السمع التدريجيارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الدورة الدموية أثناء النوم.

متى يكون طنين الأذن خطير؟

يوضح أستاذ الأنف والأذن والحنجرة أن الطنين غالبًا يكون مؤقتًا وغير خطير، لكن يجب مراجعة الطبيب إذا صاحبته أي من العلامات التالية:

استمرار الطنين لأكثر من عدة أيام متتالية.فقدان السمع أو انخفاضه بشكل مفاجئ.

دوار شديد أو شعور بعدم الاتزان.

صداع شديد أو مشاكل في الرؤية مصاحبة للطنين.

كيف تتخلص من طنين الأذن بشكل طبيعي؟

علاج طنين الأذن في المنزلينصح المشد بعدة خطوات للتقليل من الطنين عند الاستيقاظ:

الحفاظ على النوم الكافي وتقليل التوتر النفسي.

تجنب الأصوات العالية وحماية الأذن من الضوضاء.

تنظيف الأذن بشكل دوري وبطريقة آمنة لتجنب تراكم الشمع.متابعة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لتحسين الدورة الدموية.

ويشدد الدكتور جمال المشد على أن الطنين غالبًا ما يكون عرضًا مؤقتًا، لكنه قد يكون مؤشرًا لمشكلة صحية في بعض الحالات، لذلك يُنصح بالمتابعة الطبية في حال استمرار الأعراض أو ظهور علامات مقلقة