ترامب يُفجّر مفاجأة بعد محادثات مثمرة مع إيران

الإثنين 23 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

في تطور دراماتيكي قد يُغيّر موازين الصراع في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مفاوضات "مثمرة" مع إيران أدت إلى تأجيل الهجمات العسكرية ضد منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام! هذا التحول المفاجئ يُثير العديد من التساؤلات حول ما قد يحدث في الأيام القادمة.

في تصريح صادم عبر موقع "تروث سوشيال"، كشف ترامب أن المحادثات بين الجانبين كانت "جيدة ومثمرة للغاية" وأنه بناءً على "نبرة ومضمون" هذه المفاوضات، قرر تأجيل الضربات العسكرية المقررة.

هذا الإعلان قد يغير مصير المنطقة بأسرها!

ولكن السؤال الأهم: هل هذا التهدئة مجرد خطوة تكتيكية للابتعاد عن حافة الحرب، أم أن إيران وأمريكا على وشك الوصول إلى نقطة تحوّل مفصلية؟

ترامب كان قد هدد في وقت سابق بالتصعيد العسكري إذا لم يُسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، ما يفتح الباب لاحتمالات غير مسبوقة من التوترات.

هل نشهد بداية لحل الصراع، أم أن هذا مجرد هدوء ما قبل العاصفة؟ الأمور تتسارع بشكل دراماتيكي...